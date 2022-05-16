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16 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Emekli perişan: 'Tüp parasını çocuğum gönderdi'

16 Mayıs 2022, Pazartesi 01:41
Türkiye’nin ekonomik şartlarında geçim kavgası veren milyonlarca emekli ay sonuna getiremiyor. Bu yüzden çocuklarının desteğini alarak ya da ek işlerle ayakta kalmaya çalışıyor.

63 yaşındaki emekli Nimet Umul, eline 2 bin 430 lira emekli aylığı geçtiğini söylüyor. İzmir’in Balçova ilçesinde kirada oturan Umul, maaşının 1400 lirasını kiraya verdikten sonra kalan parayla geçimini sağlamaya çalışıyor. Çocuklarının desteğiyle ve sağlık sorunlarına rağmen yaptığı ek işle ayakta kalmaya çalışan Umul, Türkiye’nin ekonomik şartlarında geçim kavgası veren milyonlarca emekliden biri.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Umul, eşini 2018 yılında kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlamış: “Eşimden kalan hiçbir maaşım yok. Kendi çabalarımla emekli oldum. 38 yaşından sonra işe başladım. Orada, burada derken 2017’de emekli oldum. 900 TL ile emekli olmuştum, şu an 2430 TL maaş alıyorum. Evim kira. ” Umul, “1000 lira tabii ki bana yetmiyor. Bunun içinde marketim var. Kasaba zaten hiç gidemiyorum. Kasap diye bir şey yok hayatımda. Çocuklar falan alırlarsa ancak o şekilde yiyebiliyorum. Tavuğun da fiyatı uçtu ama arada bir tavuk alabilirsem tavukla çorbadır, yemektir yapabiliyorum. 100 lira pazara ayırmak zorunda kalıyorum. İki haftada bir sefer pazara gidebiliyorum. Markete de 200-300 lirasını ayırsam ekmek, yoğurt derken onlara bile yetmiyor. Elektriğime, suyuma, telefonuma hiç para kalmıyor” dedi.

Tüp parasını çocuğum gönderdi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) hesaplamalarına göre Türkiye’de Nisan ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 323 TL, yoksulluk sınırı ise 17 bin 340 TL. Bekar bir kişinin aylık yaşama maliyeti ise 6 bin 965 TL. Nimet Umul’un kirasını ödedikten sonra eline kalan para ise bin liranın biraz üzerinde. İki çocuğu olan Umul onların desteğiyle geçinmeye çalıştığını anlattı: “Mesela bayramda tüpüm bitti. Çocuklar geldi, ‘anne yedek tüp var mı’ dediler. ‘Yok’ dedim. Ne yapacağız? Ertesi günü bir baktım oğlum sağ olsun hemen para atmış. Ertesi günü çocuğumun verdiği para ile tüp aldım. Bir tüp 330 lira oldu. Ben kendi başıma mümkün değil alamayacaktım onu. Ben çocuklarıma kesinlikle destek olamıyorum.”

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