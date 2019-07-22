Emekliler sefalet içinde

Chp Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin açlık sınırının altında maaş aldığını belirterek’ “Sorunları çözecek yaklaşımla sorunlara eğilin”dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yönetmiş olduğu, ‘En düşük emekli maaşına ve emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin’ yazılı soru önergesine Bakan Selçuk’tan cevap geldi. Gürer’in yazılı soru önergesine cevap veren Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllık tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırıldığını söyledi.Selçuk, ‘ En düşük emekli aylığının 1000 TL’den az olmaması hususu ilk kez 1. 100 Günlük Eylem Planında yer almıştır. Bu kapsamda 30 Kasım 2018 tarihinde milletvekilleri tarafından kanun teklifi verilmiş ve teklif 17 Ocak 2019 tarihinde kanunlaşmıştır. Hâlihazırda, 5510 sayılı Kanun’un Ek 19’uncu maddesi uyarınca, en düşük emekli maaşı 1.000’den az olamamaktadır” dedi.

‘Sorunu görmezden gelmeyin’

İntibak düzenlemesi ile emekli maaşlarının eşitlenmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, “2000 öncesi emekli olan, 2000-2008 arasında emekli olan ve 2008’den sonra emekli olan üç grup vardır. İntibak düzenlemesi ile emekli maaşları düzenlenmelidir. Aylık Bağlama Oranları yukarı değil aşağı doğru gitmektedir. Emekli, açlık sınırı altında maaş almaktadır. Bakanlık, emeklilerin sorunlarını çözecek bir yaklaşımla sorunlara eğilmelidir. Emeklilere gıda ve yakacak desteği de sağlanmalıdır. Emekli yokluk içindedir. AKP iktidarı emeklinin sorunlarını görmezden gelmektedir” dedi.