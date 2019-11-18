Emeklilerden büyük tepki

Cumhurbaşkanı’nın EYT’de bir düzenlemeye gidilmeyeceğini açıklamasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Sendikaların tamamı emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığını ifade ediyor.

Emekli maaşı açlık sınırının altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı Kampüsü’nde yaptığı konuşmada EYT’de bir düzenlemeye gidilmeyeceğini açıklamasının ardından, milyonlarca kişinin erken emeklilik hayali son buldu.

Emekli sendikaları, mevcut ekonomik durumda emeklilerin geçinmesinin çok zor olduğunu, emeklilerin açlık sınırlarının altında yaşadığını belirtiyor. Yeni Emekli Bir-Sen (Yeni Emekliler Birliği Sendikası) Genel Başkanı İsrafil Odabaş, emeklilerin durumuna ilişkin şunları söyledi: “Emekliler arasındaki ücret dengesizliği had safhadadır. Emeklilerin geçim sıkıntısı had safhadadır. Yüzde 4 artış yapıyorlar bin lira alana 40 lira… Bugün asgari ücretin altında yaşayan emeklilerimizin yaklaşık 13 milyon emeklinin yüzde 60-70’i açlık sınırında, asgari ücretin altında maaş alarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Eskiden aldığımız ikramiyeyle bir ev alıyorduk şimdi verilen ikramiyeyle yeni emekli olanların adlıkları ikramiyeleri bırakın ev almayı evin odasını almaya bile gücü yetmiyor. Yüzde 4 zam verdi, doğalgaza gelen zamma bak, elektriğe gelen zamma baktığın zaman yüzde 4 zam gırgır geçer, kafa bulur gibi… 2 bin lira, 2 bin 500 lira alan bir insana 80 lira zam yapmakla adamla gırgır geçer alay eder bir durumdur. Borç altında sıkıntı yaşayan emeklimiz çok.”

Bıçak kemiğe dayandı

Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz da şunları söyledi: “Artık bıçak kemiğe dayandı. Biz sadece enflasyona dayalı ya da bir toplu sözleşme sonucunu ya da zam verilmesini doğru bulmuyoruz. Asgari ücretin altında hiçbir emeklimizin ücret almamasını talep ediyoruz. İkinci olay, 98’deki Yasa’dan sonra 2000’den sonra yürürlüğe giren Yasa’dan sonra emekliler arasında da ciddi bir ücret makası büyüdü dolayısıyla bir intibak yasasının da tekrar gündeme alınması ve hayata geçirilmesi gerekir. Dolayısıyla yüzdelik bir zamla yüzde 3, yüzde 5 veya gibi bir zamla ya da hedeflenen enflasyon üzerinden bir zamla sorunlarımız çözülebilecek gibi görünmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız olsun ilgili bakanlar olsun sürekli olarak bugün ekonomideki kritik gidişatın sorumlusu olarak emeklileri ve muhtemel EYT’lileri görüyorlar ama tabi ki öyle değil. Evet, bizim arkadaşlarımızın üyelerimizin büyük bir kısmı ikinci bir işte çalışıyor, çünkü çalışmak zorunda. Dolayısıyla çok isteyerek çalışmıyorlar kaldı ki zaten emekli olup da ikinci işte çalışan emekliler kölelik pozisyonunda çalışıyorlar, köle gibi çalışmak zorunda kalıyorlar. İşverenler de onların mağduriyetlerini kullanıyor.”