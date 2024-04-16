Emekliye yok, faiz ve reklama var

Türkİye’de on milyonlarca vatandaşı yoksulluğa mahkum eden ekonomik kriz, iktidarın kaynakları kullanma tercihini değiştirmedi. Hemen her dönem olduğu gibi 2024 yılının ocak-mart döneminde de kaynaklar adeta savruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanımına sunulan ve hesabı sorulamayan gizli hizmet gideri harcamasının yanı sıra temsil ve tanıtma harcaması, faiz harcaması ve kiralama harcamalarının büyüklüğü de dudak uçuklattı. Merkezi yönetim bütçesi yılın ilk üç ayında 513,5 milyar TL açık verdi. Emekliye kaynak bulamayan ve vatandaşları yoksulluğa sürükleyen iktidar, faize 250 milyar TL, tanıtıma ise 825,6 milyon TL harcadı. BirGün’ün haberine göre, kamunun müteahhitlik giderindeki çarpıcı artış da verilere yansıdı. Buna göre, ocak-mart dönemi müteahhitlik gideri 56 milyar TL’ye dayandı. H aber Merkezi

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