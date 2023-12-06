En borçlular AKP ve kayyım belediyeleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kasım 2023 itibarıyla güncellediği verilere göre, Türkiye’deki 30 mahalli idarenin Hazine’ye olan toplam borcu 10 milyar 359 milyon 247 bin TL’ye ulaştı.

Toplam 10,3 milyar TL’lik borcu 10,8 milyon TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi. Hazine borçlusu mahalli idarelerin listesinde AKP ve kayyum yönetimindeki belediyelerin ağırlıkta olması dikkati çekti. Buna göre, 30 mahalli idarenin 10,3 milyar TL olan toplam Hazine borcunun 6 milyar 510 milyon TL’sini AKP’li başkanlar ya da kayyımlar tarafından yönetilen kurumlar yaptı. BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “En borçlu belediye” ünvanını Kasım 2023 itibarıyla yine kimseye kaptırmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 milyar 166 milyon TL ile en borçlu AKP’li belediye oldu. Kocaeli’nin arkasından 935,7 milyon TL’lik borç ile AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Hazine borcu ise kayıtlara, 386,9 milyon TL olarak geçti. Haber Merkezi

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