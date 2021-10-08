En kalitesiz taksi hizmeti İstanbul’da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’da düzenlediği bir toplantıda İstanbul’daki taksi sorununu çözmek için İBB olarak çalışma yaptıklarını ancak hükümetin kendilerine engel olduğunu savundu.

İmamoğlu, “Bu iş çözülecek, göreceksiniz, bu iş çözülecek. İstanbul’da, dünyanın metropolleri arasında, kişi başı en az taksi düşen sayıya sahibiz. Bunun derhal düzeltilmesi ve düzelmesi lazım. Belki de en kalitesiz taksi hizmetlerinden biri İstanbul’da var. Bunun düzelmesi için hem sayı artışına hem hizmet düzeni oluşturulmasına ihtiyaç var” diye konuştu. İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili ise projenin hiçbir bilimsel ve akli tarafı olmadığını, milletin ferasetinin Kanal İstanbul projesine müsaade etmeyeceğini kaydetti.

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