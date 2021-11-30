Engellilik, insan hakları temelinde ele alınmalı

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Feryal Subaşı, engellilik kavramının tamamıyla insan hakları temelli bakış açısı ile değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Toplumda yaşayan tüm bireylerin eğitim, sağlık, istihdam, spor gibi hizmetlere ulaşımlarının insan hakları bağlamında herkes için benzer ve eşit olduğu her fırsatta vurgulanmalıdır.” dedi.

Yeditepe Üniversitesi’nden yapılan açıklamada yer verilen değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Subaşı, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Subaşı, Engelliler Günü’nün Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu tarafından, 1992 yılında, engelli olan bireylerin insan hakları temelli bakış açısıyla, tam ve eşit koşullarda yaşamalarına, yaşama tam katılımlarına katkı sağlamak amacıyla ilan edildiğine vurgu yaparak, bunun sağlanması için ise erişilebilirlik, sosyal yaşama katılım, eğitim, sosyal olarak korunma, sağlık ve istihdam alanlarında farkındalığın artırılması ve bu alanlarda verilen hizmetlerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. AA

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