Enkaz altındaki mühendis vefat etti

Gaziantep’te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camii inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saatin ardından yaralı bulunduğu bildirilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ın vefat ettiği öğrenildi.

Önceki gün 15.42’de meydana gelen olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 33’üncü saatinde bulunan Küçükcan, ambulansla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küçükcan ile daha önceden de mesailerinin bulunduğunu, kendisinin değerli bir mühendis olduğunu söyledi.

Zengin, mühendisin ölüm dolayısıyla ilgili soru üzerine de “Oldukça fazla miktarda iskele malzemesinin üstüne düşmesiyle yüzlerce kilo ağırlık oluşmuş. Başta baş bölgesi olmak üzere, vücudunun çeşitli bölgelerinde ezilmeler oluşmuştu. Otopsi kesin sonucu verecektir ama muhtemelen kafa travmasına bağlı ölümün gerçekleştiğini düşünmekteyiz” cevabını verdi.