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Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan'ı dolandırıcılıkla suçladı

07 Aralık 2019, Cumartesi 16:03
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kayyıma devredilmeye hazırlanan İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ile ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, eski yol arkadaşları Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'i dolandırıcılıkla suçladı.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları meclis toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

LİBYA İLE AKDENİZ MUTABAKATI

Türkiye-Libya arasında bir mutabakat metni imzalandı ve bu mutabakat metni ile özellikle de deniz yetki alanlarının sınırlarının daraltılmasına yönelik anlaşma meclisimizden geçti ve ben de imzaladım böylece şimdi de Birleşmiş Milletler'e gönderildi. Yunanistan, Libya'nın büyükelçisini deport etti. Deport etseniz ne olacak. Libya ile kararlı tutumuzu devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Libya ile Türkiye arasında hamdolsun gayet güzel bir hat inşa ediyoruz. Libya ile imzalan anlaşma ile Akdeniz'deki oyunlar bozuldu. Uluslararası haklarımızı sonuna kadar savunacağız, takipçisi olacağız. Tabii parlamentomuzdan çatlak sesler çıkıyor ancak biz dik duracağız. Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede hep dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI BÖLEMEYECEKLER"

Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip kakamadakları, yönlendiremedikleri, yönetemedikleri için hırçınlaşıyorlar. Hırçınlaştıkları için de muvazeneyi kaybediyorlar. Bizi köşeye sıkıştırmak için diplomasinin yanı sıra ekonomiyi de devreye soktular ama başarılı olamadılar. Cumhur İttifakı'nı bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürüyecek. Seçimden buyana 74 bin 176 üye kaydıyla İstanbul teşkilatı adeta yeni bir dirilişin içerisinde bulunuyor. 

"BUNLAR HALK BANKASI'NI DA DOLANDIRMAYA ÇALIŞTILAR"

İstanbul'da bir Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar. Bu üniversitesinin bir ayağında bizim olduğumuzu, diğer ayağında malum zatın olduğu söyleniyor... Şehir Üniversitesi'nin tahsisini başbakanlığım döneminde ben yaptım. Tahsisini ben yaptığım halde malum zat başbakan olunca bunu mülkiyet devrine dönüştürdü. Bu yapılamaz. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu devri yoktur, olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü hiçkimseye bırakmıyorlar. Hani bunlar dürüstü. Bu mülkiyet devrini yaparken yanında Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. Bitmedi; bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası'ndan kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası ciddi bir kredi veriyor. Maalesef bunlar, ödeme planında Halk Bankası'na ödemeleri yapmıyorlar. Halk Bankası da kendilerini sürekli uyarıyor. Şu anda borçları 417 milyon noktasında.

"SELEF CUMHURBAŞKANI BENİ ARADI"

Burayı tahsis etmemiz bunlara önem verdiğimizin ifadesiydi. Çok değerli bir yer 2,5 milyon gibi. Bizim halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı. Siz bunu halledersiniz dedi. Kendisine dedim ki temenni ederdim ki siz benim yerimde olun. Geçmişte bankaların nasıl battığını biliyoruz. Bizim dönemimizde bankaların hiçbiri kasayı boşaltmadı biz de kasayı boşaltamayız. Ülker grubu buraya ciddi destekler verdi daha sonra çekildi. Buranın hamisi Marmara Üniversitesidir. Marmara Üniversitesi borçları ödesin diyorlar. YÖK de diyor ki siz de mütevelliyi bırakın. Onu da yapmıyorlar. kardeşlerim tezgah başka. Biz ne oradaki öğrencilerimizin ne de akademisyenlerin düşmanıyız. Hiçbir vakıf üniversitesinde bunların yaptığı gibi bir uygulama yok. Burada adeta Halkbank'ın dolandırılması söz konusu.

Tezgah başka. Biz ne oradaki öğrencilerimizin ne de akademisyenlerimizin düşmanıyız. Bu işin Danıştay'a müracatını yapan kim biliyor musunuz? CHP'nin yanından hiçbir zaman ayrılmayan TMMOB. CHP bunların yanında. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Bunu özellikle tabanımıza anlatalım.

Etiketler: Erdoğan, Davutoğlu, Babacan, dolandırıcılık, suçlama
Okunma Sayısı: 801
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