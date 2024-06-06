Erdoğan - Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2 Mayıs’ta AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından iade-i ziyaretin tarihi belli oldu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 Haziran Salı günü saat 16.00’da CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyarete ilişkin bilgi veren CHP Lideri Özel, siyasetçilerin birbirleriyle görüşebilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Aksi halde bir takım odaklar elllerini ovuşturur” dedi. Erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soruya da cevap veren Özel’in “Erken seçime gidebilmek için Meclis’te çoğunluğum yok. Çoğunluğum olsa hemen bu pazar seçime gider, iktidar olurum” dedi. Haber Merkezi

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