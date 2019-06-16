Erdoğan: S-400 Temmuz ayında teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ile NATO müttefikleri arasında krize neden olan Rus savunma sistemi S-400'lerin temmuz ayının ilk yarısında Türkiye'ye teslim edileceğini söyledi.
Reuters'ın NTV'den aktardığına göre Tacikistan dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü ve S-400 savunma sistemlerinin temmuz ayının ilk yarısında Türkiye'de olmasını beklediklerini dile getirdi.
S-400'lerin F-35 savaş uçakları programıyla uyumlu olmadığını savunan ABD, Türkiye'nin Rus savunma sistemlerini alması halinde F-35 programından çıkarılacağını ve CAATSA yaptırımlarına maruz kalacağı mesajını veriyor.
Euronews Türkçe