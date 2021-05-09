'Erdoğan seçime mecbur'

Ankara kulislerinde, “Erken seçim kararını Bahçeli değil Erdoğan alacak. Erdoğan Bahçeli’yi ikna ederek erken seçimin düğmesine basacak” diye konuşuluyor.

Ankara kulislerinde erken seçim tartışmaları bitmiyor. En son CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sonbahara işaret etti, “Makul olanı 2021’in sonbaharında seçim yapmaktır. Erdoğan, biraz ekonomiyi düzelttikten sonra seçime giderim diye düşünüyor büyük bir ihtimalle, ama görünen tabloda bu mümkün görünmüyor” dedi. Muhalefet kulislerine göre “erken seçim” tartışmaları artık bir beklenti veya çağrı değil, zorunluluk haline geldi. AKP’nin artık toparlayamayacağına dikkat çekilirken, “Ağır bir hastalığınız var, 3 aylık ömrünüz kalmış. Ameliyatla ömrünüzün uzama umudu var. Ne yaparsınız? Son bir umut kazanmak ya da daha fazla erimemek için erken seçim kararını Bahçeli değil Erdoğan alacak. Erdoğan Bahçeli’yi ikna ederek erken seçimin düğmesine basacak” deniliyor.

‘Çatı aday’ fikri yaygın

Duvar Arkası haberine göre, Ankara’da erken seçim tartışmaları bitmiyor, ama muhalefet cephesinde ne ittifak ne de cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. Millet İttifakı’nı genişletme ya da parlamenter sisteme geçiş gibi konu bazlı ittifak senaryoları konuşulurken Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili de farklı görüşler ileri sürülüyor. Muhalefet partilerinde 2018 seçimlerinde olduğu gibi her partinin kendi adayını çıkardığı formülün taraftarı çok, ancak son aylarda “çatı aday” fikri de yaygın şekilde konuşulmaya başlandı. Kulislere göre CHP ve İYİ Parti’de liderlerin eğilimi de “çatı aday” da birleşilmesi yönünde. Ancak bu karar için son aşamada partiler arası görüşmelerin yanı sıra kamuoyu araştırmalarının da etkili olacağı ifade ediliyor.