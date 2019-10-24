Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem için tahliye başvurusu yapıldı.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’a konuşan Erdem’in avukatı Onur Cingil, yeni yargı paketinin Resmî Gazete’de yayınlanmasının ardından tahliye talepli dilekçelerini mahkemeye verdiklerini söyledi. Silivri Cezaevi’nde yaklaşık 500 gündür tutuklu bulunan Erdem, geçen Martta dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Diken’de yer alan habere göre, Erdem’in cezası süre bakımından Yargıtay değil istinaf mahkemesi tarafından görüşülecek. Yeni paketle, temyiz Yargıtay tarafından yapılacak. Avukat Cingil, Erdem’in tutuklu kalması için ‘kuvvetli suç şüphesi, kaçma ve delilleri karartma ihtimali’ bulunması gerektiğini ancak böyle bir şeyin dosyada olmadığını kaydetti. Erdem için verilen tahliye dilekçesinde, “Ülke çapında yürütülmekte olan yargılamalarda, tutukluluk durumu bakımından müvekkille benzer durumda tek bir kişi dahi bulunmamaktadır” dendi.

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