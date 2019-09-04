"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Ergenekon davasında gerekçeli karar tamamlandı

04 Eylül 2019, Çarşamba 09:29
Ergenekon davasının 739 sayfalık gerekçeli kararında, sanık ve müşteki isimleri, sevk maddeleri, mütalaa özeti, gerekçe ve sanık yönünden tek tek değerlendirme ve kısa karar yer alıyor.

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden ve farklı suçlardan 203 sanık hakkında beraat, haklarındaki hükmün açıklanması geri bırakılan 9 kişi dahil 29 sanığa çeşitli oranlarda hapis cezası, 2 sanık hakkında düşme ve bir sanık hakkında da ayırma kararı verilen Ergenekon davasının gerekçeli kararının yazım işlemi tamamlandı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan ve taraflara dağıtımı yapılan 739 sayfalık gerekçeli kararda, sanık ve müşteki isimleri, sevk maddeleri, mütalaa özeti, gerekçe ve sanık yönünden tek tek değerlendirme ve kısa karar yer alıyor.

FETÖ'nün toplumda kabul görebilecek ve destek bulabilecek bazı yanlışların yaşandığını iddia ettiği alanlara el atarak gerçeği aydınlatmak, suçluları yakalayıp cezalandırmak, toplum vicdanını tatmin etmek adına girdiği izlenimi vererek kamuoyu desteği sağladığı anlatılan gerekçeli kararda, örgütün bu soruşturma ve kovuşturmalarla elediği kişiler yerine kendi üyelerini ve etki alanındaki kişileri yerleştirerek zemin kazandığı kaydedildi.

Kararda, ''Örnekleri incelenen bazı soruşturmalarda olduğu gibi kamuoyu desteği bulacağı suçlamaları soruşturma bahanesiyle ve bu soruşturmaların içine suçsuzları da katarak hatta soruşturma yetkisinin dışına çıkmak suretiyle başka suçlar ve faillere hukuk dışı yollardan ulaşarak, elindeki dosyaları çöp sepeti gibi kullanıp hepsini içine doldurarak böylece suçluyu suçsuzdan ayırma imkanını soruşturma ve kovuşturma mercilerinin hatta kamuoyunun elinden almak suretiyle çalıştığı, yaşanan süreç sonunda artık bilinen bir gerçektir.'' denildi.

''FETÖ için her türlü yöntem mübah''

''FETÖ, amacına ulaşabilmek için de her türlü yöntemi mübah görmektedir.'' ifadesi kullanılan gerekçeli kararda, bu manada bazı sanıklar ve avukatlarının "aramalarda ele geçen suç unsurlarını FETÖ üyesi kolluk mensuplarının yerleştirdiği" iddialarının bir kenara atılamayacağı, fakat bu konuda açıkça bir olayda delil uydurulduğu ispatlanmadıkça o olayla ilgili hükümde zorunlu olarak CMK 223/2-a veya "b" değil de "e" bendi gereğince delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesi sonucuna varıldığı kaydedildi.

Kararda, "Ergenekon" adı altında suç işlemek için kurulmuş silahlı bir terör örgütünün varlığına hükmedilemediğinden bu örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla yargılanan tüm sanıklarla, Ergenekon örgütü faaliyeti kapsamında, "anayasayı ihlal, hükümete karşı suç" gibi suçlamalarla yargılanan tüm sanıklar hakkında, mahkumiyetlerine yeterli, kesin, somut ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden beraat kararı vermek gerektiği kaydedildi.

AA

Etiketler: Ergenekon, darbe, dava, beraat
Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: ABD, İngiltere ve Fransa Yemen'deki savaşın suç ortakları

    Diyarbakır'da 6 milyon Hint keneviri ele geçirildi

    Mardin'de güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

    'AKP Pelikan’ı meşrulaştıran, Perinçek'i kucaklayan bir hale dönüştü'

    MetroPOLL Araştırma: Erdoğan'ın yönetimine onay vermeyenlerin oranı 10 puan arttı

    Ergenekon davasında gerekçeli karar tamamlandı

    İngiltere'de parlamentosunda kritik oylamayı muhalefet kazandı

    Denetim sansüre dönüşmesin

    ABD, İran Uzay Ajansı'na yaptırım uygulayacak

    Hong Kong'daki protestoculardan Tayvan'a çağrı

    Davutoğlu'nun bir sonraki hamlesi ne olacak?

    Erdoğan: İdlib yok oluyor

    BM'ye göre ABD, Fransa ve İngiltere Yemen'de işlenen savaş suçlarına ortak

    Pakdemirli: Teknoloji ile tarım birleşmeli

    İBB'de yeni atama: Remzi Albayrak İtfaiye Daire Başkanı oldu

    'Türkiye'nin ormanlık alanı 22,6 milyon hektar'

    Arakanlılara katliâm cezasız kalıyor

    Boris Johnson parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

    Filistin hükümetinden tarımsal kalkınma projesi

    Mavi Marmara’da “zafer”

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Adâlet müessesesi hiçbir cereyâna kapılmaz…”
    Mustafa ORAL

    Üçler yedilerin kapısında: Osman Kara
    Abdil YILDIRIM

    Namazın ücreti az mı ki usanç veriyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân; kalplere kuvvet ve gıda, ruhlara şifadır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Fidan dik, fidan yık!
    Genel

    'AKP Pelikan’ı meşrulaştıran, Perinçek'i kucaklayan bir hale dönüştü'
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mânevî cihad zamanı (2)
    Genel

    Denetim sansüre dönüşmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.