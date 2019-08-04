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4 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Erişim engeline hayır

04 Ağustos 2019, Pazar 18:03
Anayasa Mahkemesi (AYM), Vodafone’un başvurusu üzerine yerel mahkemenin verdiği erişimin engellenmesi kararını “ifade ve basın özgürlüğü ihlali” olarak gördü.

Hürriyet’in haberine göre AYM’nin, ‘btdunyasi.net internet sitesi genel yayın yönetmeni Kemalettin Bulamacı’nın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporlarında yer alan halka açık telekomünikasyon şirketlerinin rakamlarının, şirketlerin açıkladığı rakamlarla örtüşmediğinin savunulduğu, 3 yıl önceki “BTK’nın Vodafone tutarsızlığı, devleti maddi kayba uğrattı mı?” başlıklı haberine erişimin engellenmesini kaldıran 4 Temmuz tarihli kararı özetle şöyle; “Yazı konusunun, sermayesi halka açık bir şirketin vergiye tabi geliri ile ilgili olduğu ve şirketin vergi yükümlülüğü bağlamında bir nevi gözetleyici görevini yerine getirdiği değerlendirilebilir. Dolayısıyla başvurucunun yürüttüğü faaliyetin geleneksel gazetecilik faaliyetine yakınlığı gözetildiğinde basın özgürlüğü güvencesinden yararlanması gerektiği kabul edilmelidir.(…)

Kamu yararına katkı sunuyor 

Mobil operatör sıfatıyla ülkede faaliyet gösteren ve hisseleri halka açık olarak işlem gören üç şirketten biri olan müşteki ile ilgili haberlerin bilgilendirme değerinin yüksek olduğu tartışmasızdır. Üstelik haberde, kamunun önemli bir gelir kaybına uğratıldığı ileri sürülerek ilgili kamu kurumlarından söz konusu durumun araştırılması talep edilmektedir. Bu yönüyle anılan haberin kamusal menfaatlere ilişkin olduğu ve haberin yayımlanmasının kamusal faydası yüksek bir tartışmaya katkı sunduğunda kuşku bulunmamaktadır. Hâkimlik, müştekinin iddialarına ilişkin daha ileri bir inceleme yapmadığı gibi ticari itibara yönelik zararı da somutlaştırmamıştır. Anayasa Mahkemesi, habere ve sosyal medya paylaşımlarına erişimin engellenmesine karar verilmesinin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun düşmediği ve başvurucunun ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır.”  

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