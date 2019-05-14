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Erken seçim gündeme gelebilir

14 Mayıs 2019, Salı 19:50
Ertuğrul Günay, “Eğer iktidar İstanbul’da beklediğinin dışında bir sonuç alırsa, bütün siyaseti sarsacak olan yeni yapılaşmalar ortaya çıkar gibi gözükürse erken seçim gündeme gelir” dedi.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 23 Haziran sonrası erken seçimin gündeme gelebileceğini söyledi. 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaşan Günay, yeni partilerin ortaya çıkması durumunda AK Parti’nin güç kaybının hızlanacağını savundu. euronews Türkçe’ye konuşan Günay, İstanbul’da “Halk iktidarı frenlemek için İmamoğlu’na ‘emanet oy’ verecek” diyor. AKP hükümetlerinde 2007-2013 yılları arasında iki defa Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış olan Ertuğrul Günay, YSK kararıyla İstanbul’da yenilenecek seçimleri ve bu süreçte daha fazla konuşulmaya başlanan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu önderliğinde yeni parti kurulacağı iddialarını değerlendirdi. Günay; yeni partiler ortaya çıkar gibi olduğu takdirde sürecin erken genel seçime evrilebileceğini ifade etti.

2002 seçimine de erken gidilmişti

Sürecin bir erken genel seçim tartışmasına dönüşebileceğini belirten Günay, “Eğer iktidar İstanbul’da beklediğinin dışında bir sonuç alırsa, bütün siyaseti sarsacak olan yeni yapılaşmalar ortaya çıkar gibi gözükürse erken seçim gündeme gelir. Bu Türkiye’de hep böyle olmuştur. Örneğin; 1946 Ocak ayında Demokrat Parti kuruluyor, o zaman 23 yıllık olan CHP iktidarı aynı yılın Ekim ayında seçim kararı veriyor. Yeni hareketlerin önünü kesmek için eskiden acele etmişler. Zamanlamayı çoğunluk partisi kendisine göre yapmaya çalışacaktır ama iş işten geçmişse, onu kurtaramaz. 2002 seçimine de erken gidilmişti. İktidarda DSP, MHP ve ANAP, muhalefette de Doğruyol ve Refah Partisi vardı ve hepsi birden Meclis’in dışında kaldı. Bazen erken seçim de, gelen rüzgârı önlemeye yetmeyebilir. Böyle bir rüzgâr var mı derseniz; “henüz” yok” diye konuştu. 

İktidar hesapları düzeltmek için 45 gün kazandı

“Seçim tekrar kaybedildiği takdirde ne olur? Ne öngörüyorsunuz?” sorusunu cevaplayan Günay şunları söyledi; “Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran’da daha fazla oy alacağını düşünüyorum. Fakat sandığa gitmeyen oylardan iktidar ne kadar oy alacak; çünkü arada 15 binlik bir oy farkı vardı, 150 bin yeni oy alan seçimi garantiler. 1,5 milyon civarında sandığa gitmeyen oy olduğu söyleniyor, birkaç yüz bin oyu kim hareketlendirirse seçimi o alır. İktidar tabi bu arada 45 gün kazandı. 25 yıl süren bir belediye yönetiminde sanıyorum ki epeyce düzeltilecek hesap, kitap, defter vardır. Bunları düzeltecek epeyce bir süre kazanmış oldular. Ama kaybederlerse ciddi bir prestij kaybedecekler. Çünkü İstanbul’la çok özdeşleşmiş bir siyasi yapı görüntüsü veriyordu. 

Etiketler: ertuğrul günay
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