MUHALEFET PARTİLERİNİN YENİ GÜNDEMİ SEÇİM MİTİNGLERİ. İYİ PARTİ’NİN YOĞUN KATILIMLA YAPILAN DENİZLİ MİTİNGİNDEN SONRA CHP DE 4 ARALIK’TA MERSİN’DE MİTİNG YAPACAK. BİR SONRAKİ ADIM ORTAK MİTİNGLER.

SOKAK RİSKİNE KARŞI

Erken seçimi zorlamak için bütün imkânları kullanma kararı alan CHP’nin miting kararında, kontrolden çıkma riski yüksek sokak eylemleri yerine halka sesini duyurabileceği bir alan açma yaklaşımı da etkili oldu.

ORTAK SEÇİM ÇAĞRISI

Muhalefet partilerinin iktidarı seçime zorlamak için gündeme aldığı bir başka konu, liderlerin bir araya gelerek "ortak seçim çağrısı" yapması ve ilerleyen aşamada da ortak mitingler düzenlenmesi.

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Erken seçim talebi meydanlara taşınıyor

Halktan erken seçim talebi yükselmeye devam ederken Millet İttifakı partileri birer birer meydanlara inmeye başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonominin yeni rotasına ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası, Türk lirasının dolar karşısında rekor düşüş yaşadığı salı günkü kur krizinin ardından muhalefet partileri, iktidara yönelik “erken seçim baskısını” artırmaya hazırlanıyor. İlk olarak İYİ Parti Milletvekili Meral Akşener’in Denizli’de miting gerçekleştirmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da miting yapma kararı aldı. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) olağanüstü toplayan Kılıçdaroğlu, “ekonomik krize karşı muhalefetin önerilerinin iktidarda karşılık bulmaması, ekonomik krizin daha da derinleşeceği” gerekçesiyle, “seçime çağrı” mitingleri ile 4 Aralık’ta Mersin’de sahaya inecek. BBC Türkçe’nin haberine göre, “İktidarın seçime zorlanması için” bütün olanakları kullanma kararı alan CHP yönetiminin miting kararında, kontrolden çıkma olasılığı yüksek görülen sokak eylemleri yerine vatandaşlara seslerini duyurabilecekleri bir alan açılması yaklaşımı etkili oldu.

‘Millete gidiyoruz’

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal ile birlikte sahaya indiklerini duyurdu. Enginyurt “Demokrat Parti Genel Başkanı sayın Gültekin Uysal ile millete gidiyoruz. 25-26 Kasım Manisa, 27 -28 Kasım İzmir, 29-30 Kasım Muğla’dayız #çaredemokratparti” paylaşımında bulundu.

Ülke seçimle kurtulur

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Ekonominin gidişatı ile ilgili eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, “İktidar şunu görüyor. Şu an seçime gitse bir dert, çünkü kazanamayacağı belli. Gitmese dertler büyüyor, yarın nasıl çözeceğini de bilmiyor. Bir açmazın içinde, kafayı dik tutmaya çalışıyor o kadar. Seçim, muhalefetin elbette istemesi makul bir yaklaşım. Çünkü iktidar politikalarını değiştirmeye yanaşmıyor. O halde bu politikaların değişebilmesi, ülkenin huzura kavuşabilmesi ancak bir zihniyet değişikliğiyle sağlanabilir. Bundan dolayı da erken seçim olması ülkemiz için bir kurtuluş vesilesidir diye düşünüyor muhalefet. Bizlerin düşüncesi de aynı istikamette” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

Demokratik yollarla aşacağız

Muhalefet partilerinin iktidarı seçime zorlamak için tartıştığı bir başka konu ise muhalefet partisi liderlerinin bir araya gelerek “ortak seçim çağrısı” ve ilerleyen aşamada da ortak miting yapması. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da bu tartışmaya sosyal medya hesabından, muhalefet partilerine yaptığı “yedi bölgede yedi ortak miting” çağrısıyla katıldı. Kılıçdaroğlu, partisinin olağanüstü MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Öte yandan Kılıçdaroğlu, “Erken seçim talebi, sadece benim ve bizim partimizin talebi değil. Buradan çıktı artık. Erken seçim talebi, milletin talebidir” dedi. Kılıçdaroğlu, “Dış mihraklar hangileri çık söyle bakayım millete. Milleti kandırıyor, kandıracağını sanıyor. ‘Ben dış mihraklar dersem, arkamdan gelenler olur’ diyor. Millet artık bu numaraları yemiyor. Çünkü ne söylerse söylesin vatandaş akşam eve gidiyor, mutfağa bakıyor. Cebindeki paraya bakıyor (…) Buradan nasıl çıkarız? Bütün bu olayları yaratan temel unsur, yanlış siyasettir. Sorunu aşmanın yolu da siyasettir. Nasıl aşacağız bunu? Demokratik yollarla milletin iradesine başvurarak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi