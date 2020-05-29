Erken seçim tartışması büyüyor

Siyasette iktidarın attığı her adım erken seçim tartışmalarını alevlendiriyor. Muhalefet 2021 yılını işaret ederken, “Keşke yapılsa, memnun oluruz” tutumu içinde.

Koronavirüsü salgınında normalleşme adımları atılırken siyaset de hareketlendi. Yeni partilere karşı tedbir olarak gündeme gelen milletvekili transfer yasağı için seçim ve siyasî partiler kanununda değişiklik hazırlığı erken seçim tartışmalarını alevlendirdi. İktidar kanadından her ne kadar “Seçim 2023’te” açıklamaları gelse de, muhalefet 2021 yılını işaret etmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun baskın seçim durumunda Gelecek ve DEVA Partilerinin seçime girmesi için gerektiğinde milletvekili verilebileceği açıklamasına en sert tepki MHP lideri Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, bunun engellenmesi için seçim ve siyasî partiler kanununda değişiklik önerdi. AKP de buna destek verince çalışma başladı, teklifin haziran ayında Meclis gündemine geleceği açıklandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il teşkilatları ile bayramlaşma programında “gönül seferberliği” diyerek parti yöneticilerini sahaya inmeye dâvet etmesi de erken seçimin bir başka işareti olarak yorumlandı.

Toplumda ters teper

CHP’li yetkililere göre salgının henüz etkisini yitirmediği, ekonominin çok kötü olduğu bir ortamda iktidar açısından seçim kararı alınması rasyonel olmaz. Ancak CHP’li kurmaylar tekrarlanan İstanbul seçimlerine işaret ederek orada devreye giren irrasyonel aklın yeniden harekete geçme ihtimalini de yok saymıyor. Yeni partileri engellemek için “siyaset alanını daraltacak”, “oyunun kurallarını iktidar lehine değiştirecek” bir düzenlemenin toplumda ters tepeceğine vurgu yapan kurmaylar, erken seçim için “Keşke yapılsa, biz memnun oluruz” diyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, iktidar cephesindeki gelişmeleri yorumlayan bir başka CHP yöneticine göre ise iktidarın attığı adımları yaşanan olumsuz tablo nedeniyle eriyen tabanı tutmak için “erken seçim değil erken start vermek” olarak yorumlamak daha doğru. Bu aynı zamanda uygun ortam yakalandığında baskın seçim için de iktidarın elini güçlendirebilir.

B ve C planları var

İYİ Parti kaynaklarına göre de erken seçim iktidar açısından rasyonel olmaz. Ancak son açıklamalar ve yapılmak istenen yasal değişiklikler artık erken seçimin düşünülmeye başlandığının işareti olarak yorumlanabilir. “İki hafta önce erken seçime olmaz diyordum, ama bugün aynı kesinlikte söyleyemem” diyen bir yönetici 2021 yılında seçim olasılığının güçlendiğini ifade ediyor. Gelecek ve DEVA Partileri de erken seçim olasılığını dışlamıyor. DEVA Partisi yöneticisine göre seçim kanununda yapılmak istenen değişiklik, “İktidarın büyük ve küçük ortağının içinde bulunduğu endişenin tezahürü” niteliğinde. Teşkilâtlanma çalışmalarının devam ettiğini anlatan siyasetçi, 2 aya büyük kongreyi yapacak duruma geleceklerini anlatıyor. Erken seçim ihtimali için de seçime girme yeterliliğine sahip kimi partilere dikkat çekerek B ve C planlarının bulunduğuna dikkat çekiyorlar. Bu telâş görüntüsünün iktidara yaramayacağını belirten DEVA yöneticisi, “Siyaset alanında rakiplere dönük sınırlama ve engellemelerin bugüne kadar sonuç vermediğini gördük. Hata yapıyorlar” diye de uyarıyor.