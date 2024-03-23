Eserleri hayatımızı etkilemeye devam ediyor

23 Mart 1960 tarihinde, Şanlıurfa'nın topraklarında bir yolculuk son buldu. Ancak bu veda yolculuğu, sadece bir insanın ölümü değil, dünya görüşü, ilmi ve ahlaki mirasıyla yüz binlerce insanın hayatına dokunan bir insanın aramızdan ayrılışını ifade ediyordu.

Bediüzzaman Said Nursi, adını altın harflerle yazdırdığı eserleri ve insanlığa sunduğu değerlerle hayatımızda unutulmaz bir iz bıraktı. Said Nursi'nin kaleminden çıkan "Risale-i Nur Külliyatı", insanın iç dünyasına ışık tutan, vicdanları aydınlatan bir anahtar oldu. İman, merhamet, vicdan, şefkat, hürriyet, adalet, tevhid inancı ve tefekkür gibi temel değerleri işlediği eserleriyle, insanlığın ortak dilini konuştu. Bu eserlerin her bir satırı, derin düşüncenin ve samimi duyguların ürünüydü. Bugün, Said Nursi'nin mirası hala canlılığını koruyor. Onun fikirleri hayatımızı derinden etkilemeye devam ediyor. Bu zamanların en çok ihtiyaç duyduğu Allah'a iman, vicdan, merhamet, iyilik ve adalet üzerine yazdığı satırlar, hala tazeliğini koruyor. Arkasında bıraktığı Risale-i Nur Külliyatı, insanın ve kainatın sırlarına ulaşmak için bir çağrıdır. Bugün, 64. vefat yıl dönümü nedeniyle Bediüzzaman Said Nursi'yi rahmetle anıyor, eserlerinin bugünlere gelmesinde emeği olanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni Asya Yönetim Kurulu Adına İzzet Atik

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