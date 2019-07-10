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10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Eski bakan Şimşek yeni parti sorusunu cevapladı

10 Temmuz 2019, Çarşamba 14:00
Ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, parti kurması beklenen Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklinde yer alan yorumlara ilişkin soruya, "Zamanı gelince konuşuruz" yanıtını verdi.

SASA tarafından düzenlenen basın toplantısında Reuters'ın "Babacan ile birlikte hareket edebileceğiniz şeklinde yorumlar var, ne diyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Mehmet Şimşek, "Zamanı gelince konuşuruz" dedi.

Gazeteci Ruşen Çakır geçtiğimiz günlerde Ali Babacan'ın partisinin ayrıntılarını verdiği yayınında, "Mehmet Şimşek de herhalde bu harekete yakın duruyur. Onun tekrar iktidar tarafından kazanılmak istendiği ama Şimşek'in buna yanaşmadığı yolunda rivayetler var" demişti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, 8 Temmuz'da yaptığı yazılı bir açıklamayla kurucuları arasında yer aldığı AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmişti.

Yeni bir parti kuracağı dile getirilen Babacan, "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" demişti.

 

Etiketler: Mehmet Şimşek, yeni parti, soru
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