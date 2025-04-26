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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Eski başdanışmanından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Sistem yürümedi

26 Nisan 2025, Cumartesi 01:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı İlnur Çevik, “Sistem yürümedi. Erdoğan’ın en kısa zamanda Türkiye’yi seçime götürüp sistemi rayına oturtması şart” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “başdanışmanı” olarak Beştepe’de 7 yıl süreyle görev yapan İlnur Çevik T24’e konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kastederek “Bu sistem yürümedi” diyen Çevik durumu, “Ülke böyle mi yönetilir? Eğer sistem o çıktığında çöküyorsa, darmadağın oluyorsa orada sistem yok demektir. Bizlere düşen ödev, yeni kuşağa sağlam bir Türkiye vermektir. Torunlarını şu kadarcık seviyorsa sistemi rayına oturtacak kararı almalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı eften püften bir adam değil, bence gerçeği görüyor ama nasıl olabileceğini kafasında tartışıyor. Türkiye’yi seçime götürmeli, bunun en geç 2 yıl içinde yapılması lazım, yoksa eyvah!” diye özetledi. 

Danışma meclisi gibi

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’nda görev aldığını hatırlatan Çevik, o dönem 10 tane kurul oluşturulduğunu söyledi. “Anayasanın değiştirilmesi gündemdeyken oluşturulmuştu değil mi bu kurullar?” sorusuna Çevik, “O çalışmalar sırasında meclisin Cumhurbaşkanını denetleyeceği de bize anlatılmıştı ama sonra baktık ki, öyle bir şey yok. 12 Eylül’ün Danışma Meclisi gibi oldu bu meclis. Yetkileri olmayan bir meclis. Bakanlıklar, müsteşarlıklar kalktı, devletin planlama görevi yok. Yani Türkiye’nin çivisi çıktı” cevabını verdi.

Haber Merkezi

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