Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş vefat etti

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, 73 yaşında vefat etti.

DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı. 57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı. AA

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