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21 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Esnafın ahı iktidarın üzerinde

21 Haziran 2022, Salı 17:32
Esnafın sorunlarını dinleyen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Yüksek kiralar, 4 katına çıkan akaryakıt giderleri, elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamlar esnafın kapısına kilit vurduruyor. Siftah yapamayan esnafın ahı var üzerinizde, ilk seçimlerde gideceksiniz” dedi.

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle esnafın iş hacminin düştüğünü ifade eden Sındır, “Yıllardır esnafımızın sorunları görmezden gelindi. 2022’nin sadece ilk üç ayında 30 bin esnaf iflas etti. Artan maliyetler, yükselen fiyatlar, vatandaşın düşen satın alma gücü nedeniyle müşteriler azaldı esnafımız zarar üzerine zarar etti. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle esnaflarımızdan yaşamlarına son verenler oldu, herkesin yüreği kanadı ama AKP iktidarı yaşanan acıları görmezden geldi.  Sandık gelecek, iktidar değişecek esnafımızın yüzü işte o zaman gülecek” diye konuştu. Eğer esnafa destek olunmazsa, girdi maliyetleri aşağıya çekilmezse işsizliğin azaltılmasında etkili bir rol teşkil eden esnafların da işsizler ordusuna katılamaya devam edecek ve işsizler ordusu her gün büyüyeceğini de söyleyen Sındır, “Küçük esnafı bitirmeye çalışmaktan vazgeçin. Esnaf yoksa sokakta yaşam yok” dedi.

Ankara - Recep Gören

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