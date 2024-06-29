Etki ajanlığı yeni yargı paketinde

Meclis Başkanlığına sunulması planlanan 9. Yargı Paketinde, daha önce pakette çıkarıldığı söylenen Türk Ceza Kanunu’nun “devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk” bölümünün de yer alacağı belirtildi.

TBMM Başkanlığına sunulması beklenen 9. Yargı Paketiyle, yargılama hızlanacak, casusluk faaliyetlerine verilen cezalar artacak ve arabuluculuk sistemi genişletilecek. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, kamuoyunda “9. Yargı Paketi” olarak bilinen ve yargı alanında çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı. Meclis Başkanlığına sunulması planlanan teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak. 9. Yargı Paketi ile, yüksek yargıda iş akışının hızlanması için yeni süreler öngörüldü. Hukuk daireleri dosyanın kendisi ile ilgili olup olmadığına en fazla bir ay içinde karar verecek ve ilgili mahkemeye gönderecek. Casusluk düzenlemesi Teklifle, devletin güvenliği, siyasal yararları, aleyhine suç işleyenler casusluk faaliyetleri kapsamına alınacak. Türk Ceza Kanunu’nun “devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk” bölümünde yer alacak. Hakaret suçu Hakaret suçu uzlaştırma alanından çıkarılacak. Davalar arabulucuya gidecek, yalnızca hukuk fakültesi mezunları uzlaştırmacı olabilecek. Hakaret suçu ön ödeme suçlarına dahil edilecek. Hakaretle etkin mücadele edilecek. Yazılı bildirimlerde değişikliğe gidilecek. Artık sanığa ulaşılamaması durumunda avukatına yapılan bildirimler yeterli kabul edilecek. Böylece yargılamanın devamı sağlanabilecek. Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilecek. Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde devam edebilecek. Açık cezaevi, çocuk eğitimevleri ve kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin eğitimlerine ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. TRT Haber

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