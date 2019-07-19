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EYT'lilerin sesini duyan var mı?

19 Temmuz 2019, Cuma 22:31
Cumhurbaşkanına çağrıda bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, binlerce EYT’linin günlerdir sosyal medyada feryat ettiğini hatırlatarak, “EYT’lilerin sorunlarına artık çözüm üretilmelidir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, Meclisin son mesai gününde TBMM Genel Kurulunda Emeklilikte Yaşa Takılanların mağduriyetinin bir an önce çözülmesi için Cumhurbaşkanına çağrıda bulundu. Gürer, “Prim ve günü dolduğu hâlde yaş nedeniyle emekli olamayan, işsiz kaldığında işverenin “yaşlı” diye iş vermediği EYT’lilerin sorunlarını çözün” dedi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Binlerce EYT’linin günlerdir sosyal medyada feryat ettiğini hatırlatarak “Emeklilikte yaşa takılanlar, prim ve günü dolduğu hâlde yaş nedeniyle emekli olamayan, işsiz kaldığında işverenin “yaşlı” diye iş vermediği, devletin genç görüp emekli etmediği için ortada kalan mağdur kesimdir. Binlerce EYT’li günlerdir sosyal medyada feryat ediyor. 8 milyona ulaşan işsizlikte, prim ve gün sayısı tamam ama sakat bir kanuna takılan EYT’linin emekli olması sağlanmalıdır” açıklamasında bulundu.

 

‘Sosyal yardım düzeyinde maaş çok görülmemeli’

Düşük emekli maaşlarını ve mağdur olan diğer kesimin sorunları için de Cumhurbaşkanına çağrıda bulunan Gürer, “Aylık bağlama oranıyla düşen emekli maaşı ve sosyal yardım düzeyinde maaş, EYT’liye çok görülmemelidir. AKP sorunu yok saymaktan vazgeçmelidir. Meclis tatile giriyor, keşke girmeseydi. AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanına bu soruna çözüm boyutunda yaklaşması için çağrıda bulunuyorum. Ayrıca, taşeronda kalan ve Toplum Yararı Projesi (TYP) kapsamında çalışan binlerce mağdur emekçi de bir an önce kadroya alınmalıdır. Emekçilerin sorunlarına AKP Hükûmeti artık çözüm üretmelidir” dedi.

Etiketler: EYT, TBMM, maaş
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