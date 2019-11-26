‘EYT olayı ekonomik manipülasyon’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu üzerinden yeniden gündem oluşturulduğu belirtilerek, “Kitlelerin etkilenmesine dönük çabaları nasıl yorumluyorsunuz? Ekonomideki son duruma ilişkin değerlendirmeniz nedir?” sorusu üzerine Erdoğan, “EYT konusu, fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir” diye konuştu. İskandinav ülkelerinin artık bu işten vazgeçme noktasına geldiğini ifade eden Erdoğan, emeklilikte yaşın 70’in üzerine çıkarıldığını belirterek Türkiye’de ise tam aksi bir durumun söz konusu olduğuna işaret etti.