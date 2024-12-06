Eyüp Sultan’da muhteşem buluşma

Yeni Asya okurları, panel sonrası kermes ve kitap imza etkinliğinde pek çok yeni genç katılımcı ile bir araya geldiler ve hasret giderdiler.

Çağın problemlerine çözüm Risale-i Nur'da

Yaşar Olğun - İstanbul - Yeni Asya

İstanbul ve civar iller Yeni Asya okuyucuları Eyüp Sultan’da "Bediüzzaman Said Nursi’den Çağımızın Sorunlarına Çözümler" panelinde buluştu. Asya Kültür ve Medeniyet Derneğinin düzenlediği panele çok sayıda Yeni Asya gazetesi okuyucusu katıldı.

Panel öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu ve Risale-i Nur’un anlatıldığı sinevizyon gösterisi yapıldı.

Masa çalışmalarında araştırmacıların ortaya çıkardığı aile, gençlik, toplum ve ahlak konularındaki deklarasyon maddeleri okundu. Deklarasyon maddeleri ve metinlerin bir kitapçık halinde neşredilmesi planının olduğu paylaşıldı.

Panelde, konuşmacılar güncel meselelere dair, çağın problemlerine Risale-i Nur’dan çözümler sundular.

Konuşması Abdurrahman Kılıç, her şeyin çözümünün muhabbetten geçtiğine ve kainatın yaratılış gayesinin muhabbet olduğuna dikkatleri çekti. Muhabbetin, şahsi, ailevi ve toplumsal her türlü problemin oluşma zeminini yok edeceğine, oluşmuş problemleri de çözecek güçlü bir nitelikte olduğuna dikkatleri çekti. Muhabbetin, sevginin eğitimde çok güçlü bir faktör olduğuna dikkat çeken Kılıç, "Muhabbet yoksa, eğitim de olmaz. Sevmediğiniz insanı eğitemezsiniz. Muhabbet yoksa adalet de olmaz. Sevmediğiniz insana karşı adil olamazsınız. Muhabbet yoksa uhuvvet de olmaz. Sevmediğiniz insana kardeşlik duygusu geliştiremezsiniz.” dedi.

Konuşmacı Ahmet Battal ise konuşmasında ülkelerin yönetimlerinin muhalefetle anlam kazandığına dikkat çekerek, Bediüzzaman’ın, muhalefet muvazene-i adalettir hakikatine dikkatleri çekti. Demokratik ülkelerde muhalefete ayrı bir önem verildiğini belirten Battal, muhalefet iktidarın göremediklerini gösteren önemli bir denge faktörüdür, denilebilir.” Dedi.

Battal, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün hukuksuz tutukluluk halinin devam ettiğine dikkat çekti ve bir an evvel bu tutukluluk halinin sona etmesi için ümitle beklenti içerisinde olduklarını ifade etti. Battal, bir hukuksuz uygulama süreçlerinden Türkiye’nin bir an evvel kurtulması gerektiğini belirtti. Battal ayrıca, gençlerin panele olan ilgilerine de temas edere, 30 yaş altındaki genç kardeşlerimi tebrik ediyorum, onlar geleceğin nasıl şekilleneceğinin müspet göstergesidir dedi.

Eski Milli Eğitim Bakanlarından Hüseyin Çelik de, konuşmasında, dünyadaki cumhuriyet yönetimlerinin çeşitliliğine dikkatleri çekerek, Türkiye’nin bir demokratik hukuk devleti olamadığına işaret etti. Demokratik hukuk devleti olamamanın neticeleri olarak, pek çok alanda bir türlü sağlıklı gelişmeler sağlanamadığına, ekonomi kötü durumda olduğuna dikkat çekti. Bediüzzaman’ın ırkçılığın karşısında olduğunu belirten Çelik, her türlü ırkçılık ayaklarımın altındadır dedi. Irkçılık dünyada gün geçtikçe revaç buluyor, bakın Türkiye’de de mhp, akp yerine kayyum olarak atanmıştır, yorumunu yaptı.

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Eyüp Sultan Nikah Salonunda yapılan panele katılım yoğun oldu. Programa Düzce, Bursa, Yalova, Şanlıurfa, Antalya, Ankara ve Almanya Köln gibi şehir ve ülkelerden katılım oldu.

Panel programının öncesinde de İstanbul Dudullu Zin D Otel’de masa çalışmaları yapıldı. Masa çalışmalarında aile, gençlik, toplum- sosyal sorumluluk ve ahlak gibi konular ele alındı. Masa çalışmalarına ilgi yoğun oldu. kırk elli kişiyi bulan katılımcılar cumartesi gün boyunca öncede hazırlanıp geldikleri konularda müzakere yaptılar ve her masa 10-15 arasında deklarasyon maddeleri çıkardılar.

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İstanbul Eyüp Sultan Nikah Salonunda gerçekleştirilen Panel sonrasında düzenlenen kermes büyük ilgi gördü. Pek çok Yeni Asya gönüllüsü hanımefendi kermeste görüşerek, hizmet faaliyetlerini konuştular.

Yoğun bir muhabbete ve kaynaşmaya vesile olan kermes programında ilk kez böyle bir etkinliğe katılan genç kızlara Risale-i Nur hizmetinden ve Yeni Asya Neşriyat eserlerinden bahsedildi.

Panel sonrası düzenlenen imza etkinliğinde ise, İslam Yaşar, Ahmet Battal, Sebahattin Yaşar okuyucuları ile buluştu.

Kitap imza etkinliğinde konuşan Sebahattin Yaşar, “Önceki haftalarda Şanlıurfa’da, geçen hafta Trabzon’da, bu haftada İstanbul’da okuyucularımızla görüşme, kucaklaşma imkanı bulduk. Bu tür panel, kermes ve imza programları çok meyveli ağaç gibi oluyor. Bu arada İstanbul Gençlik Masası çalışması için Almanya-Köln’den gelen hukuk öğrencisi Muhammed Akif Badak gençlik programımıza tebliğ ilgi göstermesi ve katılımı, diğer katılımcıları da olumlu etkiledi. Akif, tebliğinde Almanya’daki gençlerin ne gibi problemlerle içiçe olduğuna ve ne gibi Kur’ani çareler gerektiğine dikkatleri çekti. Gençlerin masalara yoğun ilgisi iman ve Kur’an hizmetlerinin geleceğine ve Kur’ani müjdelere olan ümidi pekiştirdi. Gelen sorulardan anlaşılıyor ki, ailede ciddi iletişim problemleri var. Bunlara dönük çareler aranıyor” dedi.

Pek çok okur, bu tür etkinliklerin daha fazla yapılmasını istedi ve emeği geçenleri tebrik etti.