"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2024 CUMA - YIL: 55

Eyüp Sultan’da muhteşem buluşma

06 Aralık 2024, Cuma 15:26
Yeni Asya okurları, panel sonrası kermes ve kitap imza etkinliğinde pek çok yeni genç katılımcı ile bir araya geldiler ve hasret giderdiler.

 

Çağın problemlerine çözüm Risale-i Nur'da

 

Yaşar Olğun - İstanbul - Yeni Asya

İstanbul ve civar iller Yeni Asya okuyucuları Eyüp Sultan’da "Bediüzzaman Said Nursi’den Çağımızın Sorunlarına Çözümler" panelinde buluştu. Asya Kültür ve Medeniyet Derneğinin düzenlediği panele çok sayıda Yeni Asya gazetesi okuyucusu katıldı. 

Panel öncesinde Kur’an-ı Kerim okundu ve Risale-i Nur’un anlatıldığı sinevizyon gösterisi yapıldı. 

Masa çalışmalarında araştırmacıların ortaya çıkardığı aile, gençlik, toplum ve ahlak konularındaki deklarasyon maddeleri okundu. Deklarasyon maddeleri ve metinlerin bir kitapçık halinde neşredilmesi planının olduğu paylaşıldı.

Panelde, konuşmacılar güncel meselelere dair, çağın problemlerine Risale-i Nur’dan çözümler sundular. 

Konuşması Abdurrahman Kılıç, her şeyin çözümünün muhabbetten geçtiğine ve kainatın yaratılış gayesinin muhabbet olduğuna dikkatleri çekti. Muhabbetin, şahsi, ailevi ve toplumsal her türlü problemin oluşma zeminini yok edeceğine, oluşmuş problemleri de çözecek güçlü bir nitelikte olduğuna dikkatleri çekti. Muhabbetin, sevginin eğitimde çok güçlü bir faktör olduğuna dikkat çeken Kılıç, "Muhabbet yoksa, eğitim de olmaz. Sevmediğiniz insanı eğitemezsiniz. Muhabbet yoksa adalet de olmaz. Sevmediğiniz insana karşı adil olamazsınız. Muhabbet yoksa uhuvvet de olmaz. Sevmediğiniz insana kardeşlik duygusu geliştiremezsiniz.” dedi. 

Konuşmacı Ahmet Battal ise konuşmasında ülkelerin yönetimlerinin muhalefetle anlam kazandığına dikkat çekerek, Bediüzzaman’ın, muhalefet muvazene-i adalettir hakikatine dikkatleri çekti. Demokratik ülkelerde muhalefete ayrı bir önem verildiğini belirten Battal, muhalefet iktidarın göremediklerini gösteren önemli bir denge faktörüdür, denilebilir.” Dedi.

Battal, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün hukuksuz tutukluluk halinin devam ettiğine dikkat çekti ve bir an evvel bu tutukluluk halinin sona etmesi için ümitle beklenti içerisinde olduklarını ifade etti. Battal, bir hukuksuz uygulama süreçlerinden Türkiye’nin bir an evvel kurtulması gerektiğini belirtti. Battal ayrıca, gençlerin panele olan ilgilerine de temas edere, 30 yaş altındaki genç kardeşlerimi tebrik ediyorum, onlar geleceğin nasıl şekilleneceğinin müspet göstergesidir dedi.

Eski Milli Eğitim Bakanlarından Hüseyin Çelik de, konuşmasında, dünyadaki cumhuriyet yönetimlerinin çeşitliliğine dikkatleri çekerek, Türkiye’nin bir demokratik hukuk devleti olamadığına işaret etti. Demokratik hukuk devleti olamamanın neticeleri olarak, pek çok alanda bir türlü sağlıklı gelişmeler sağlanamadığına, ekonomi kötü durumda olduğuna dikkat çekti. Bediüzzaman’ın ırkçılığın karşısında olduğunu belirten Çelik, her türlü ırkçılık ayaklarımın altındadır dedi. Irkçılık dünyada gün geçtikçe revaç buluyor, bakın Türkiye’de de mhp, akp yerine kayyum olarak atanmıştır, yorumunu yaptı.

***

Eyüp Sultan Nikah Salonunda yapılan panele katılım yoğun oldu. Programa Düzce, Bursa, Yalova, Şanlıurfa, Antalya, Ankara ve Almanya Köln gibi şehir ve ülkelerden katılım oldu.

Panel programının öncesinde de İstanbul Dudullu Zin D Otel’de masa çalışmaları yapıldı. Masa çalışmalarında aile, gençlik, toplum- sosyal sorumluluk ve ahlak gibi konular ele alındı. Masa çalışmalarına ilgi yoğun oldu. kırk elli kişiyi bulan katılımcılar cumartesi gün boyunca öncede hazırlanıp geldikleri konularda müzakere yaptılar ve her masa 10-15 arasında deklarasyon maddeleri çıkardılar.

***

İstanbul Eyüp Sultan Nikah Salonunda gerçekleştirilen Panel sonrasında düzenlenen kermes büyük ilgi gördü. Pek çok Yeni Asya gönüllüsü hanımefendi kermeste görüşerek, hizmet faaliyetlerini konuştular.

Yoğun bir muhabbete ve kaynaşmaya vesile olan kermes programında ilk kez böyle bir etkinliğe katılan genç kızlara Risale-i Nur hizmetinden ve Yeni Asya Neşriyat eserlerinden bahsedildi.

Panel sonrası düzenlenen imza etkinliğinde ise, İslam Yaşar, Ahmet Battal, Sebahattin Yaşar okuyucuları ile buluştu.

Kitap imza etkinliğinde konuşan Sebahattin Yaşar, “Önceki haftalarda Şanlıurfa’da, geçen hafta Trabzon’da, bu haftada İstanbul’da okuyucularımızla görüşme, kucaklaşma imkanı bulduk. Bu tür panel, kermes ve imza programları çok meyveli ağaç gibi oluyor. Bu arada İstanbul Gençlik Masası çalışması için Almanya-Köln’den gelen hukuk öğrencisi Muhammed Akif Badak gençlik programımıza tebliğ ilgi göstermesi ve katılımı, diğer katılımcıları da olumlu etkiledi. Akif, tebliğinde Almanya’daki gençlerin ne gibi problemlerle içiçe olduğuna ve ne gibi Kur’ani çareler gerektiğine dikkatleri çekti. Gençlerin masalara yoğun ilgisi iman ve Kur’an hizmetlerinin geleceğine ve Kur’ani müjdelere olan ümidi pekiştirdi. Gelen sorulardan anlaşılıyor ki, ailede ciddi iletişim problemleri var. Bunlara dönük çareler aranıyor” dedi. 

Pek çok okur, bu tür etkinliklerin daha fazla yapılmasını istedi ve emeği geçenleri tebrik etti.

Okunma Sayısı: 353
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 15 şüpheliden 11'i için tutuklama talebi

    Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ni tamamen kuşatıldı

    Güney Kore'de, Devlet Başkanının yetkilerinin askıya alınması çağrısı

    Eyüp Sultan’da muhteşem buluşma

    Hama kent merkezi de rejim güçlerinden alındı - ABD: Yakından izliyoruz

    Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Gazze’de soykırım suçu işliyor

    60 yılın en soğuk kışı kapıda

    1 kişiye 40 kilo bomba

    Yine tuzağa düşmeyelim

    9 Filistin dostu derhal serbest bırakılsın

    Filistin’in BM Daimî Temsilcisi Mansur: Soykırım durdurulmalı

    Arınç: Toplumsal adalete güven sarsılıyor

    ABD - California'da 7 büyüklüğünde deprem - Tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi!

    ABD'den, Gürcistan'a "ek yaptırım" mesajı

    Macron, Başbakan Barnier'nin istifasını kabul etti

    Mescid-i Aksa da hedefte

    Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmasın

    11 bin göçmen ülkesine döndü

    Trump'ın tehdidi Meksika'yı harekete geçirdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    60 yılın en soğuk kışı kapıda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Mikâil Yaprak kardeşime şifalar diliyorum!
    Süleyman KÖSMENE

    Mele-i a’lâ nedir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İçtimaî doğum sancıları
    Cevher İLHAN

    Suriye’de tefrika oyunu
    İbrahim ERSOYLU

    Şahs-ı manevî’ye mensubiyet ve ihlâs
    Abdil YILDIRIM

    Cehaletin mazereti olmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Beşerin hakikî saadeti ancak Kur’ân’a ittiba etmekte

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.