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9 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Facianın yıldönümünde aileler tepkili

09 Temmuz 2019, Salı 00:31
Tekirdağ Çorlu’da 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren faciasının üzerinden bir sene geçti. Yakınları vefat eden aileler, açılan davada sadece dört kişinin yargılanmasına tepkili.

İsmail Kartal, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında anne ve babası vefat etmiş bir evlat. Kartal, annesi Rubize Kartal’ın bacağını tren altında aramak, babası Gani Kartal’ı ise tanınmayacak halde olduğu için kişisel eşyalarından teşhis etmek zorunda kalmış. “Trenin altından da babamı ben çıkardım. Teşhis ederken, ‘Bu o değil’ deyip duruyordum” diyor. Olay günü tarifi imkansız bir travma yaşadığını söylerken, bu travmayı halen atlatamadığını ifade ediyor. Anne ve babasını feci bir şekilde kaybetmiş olmanın kendisinde derin yaralar açtığını dile getiriyor: “Biz aynı binada altlı-üstlü yaşıyorduk. 44 yıldır beraberdik. Evlendim, yine de ayrılmadım onlardan. Şimdi babamın kıyafetlerini giyiyor, annemin eşyalarını kokluyorum. Bir yılımız onların hatıralarıyla geçti.” Aradan geçen bir sene içinde öfkesi giderek acısına ağır basmaya başlamış. Kaza sonrası yaşadıkları öfkesini artırmış. Maruz kaldıklarını, “adaletsizlik” olarak tanımlıyor. Özellikle de Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde Çorlu tren kazasında yakınları vefat eden aileler olarak basın açıklaması yaptıkları sırada gördükleri polis şiddetini kabullenemiyor: “Şov yaptığımız söylendi bize. Bizim gibi bir aileye, ‘Şov yapıyorsun’ denebilir mi? Ölmüş annemin bacağını ararken mi şov yapıyordum ben, kime neyin şovunu yapacağım? Kim silecek bu travmaları bizden?”

Siyasi kırbaç adalet sistemini kullanıyor

Çorlu’da 25 kişinin can verdiği, 328 kişinin ise yaralandığı tren kazasının ardından açılan davanın ilk duruşması 3 Temmuz’da görüldü. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında açılan davada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanı dört kişi “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlarından yargılanıyor. İsmail Kartal, sadece dava kapsamında yargılanan dört sanıktan şikâyetçi olmadığını belirterek, yakınlarını kaybeden diğer aileler gibi sorumlu olan üst düzey yetkililerin de davaya dahil edilmesini istiyor. Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesine halen inanamıyor. O kararın kendilerine yargının ne kadar çürüdüğünü gösterdiğini söylüyor: “Siyasi kırbaç adalet sistemini kullanıyor, bu da bize acı olarak geri dönüyor. Hiçbir hükümet yetkilisi baş sağlığına gelmedi. Anne babasını kaybetmiş biri olarak soruyorum: Kim sorumlu? Bunu soruyorum. Bana bunun cevabını versinler.”

TCDD’den tepki çeken video

25 kişinin vefat ettiği yüzlerce kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasının yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık sosyal medya hesabından “Sevgi Taşıyoruz” başlıklı bir video yayınladı. Çorlu kazasıyla ilgili herhangi bir taziye mesajına yer verilmeyen hesaptan yapılan paylaşımda, “Ülkenin bir ucundan diğerine hayaller taşıdık. En önemlisi de #SevgiTaşıyoruz Tüm yolcularımıza güzel bir hafta dileriz” ifadelerine yer verildi. Çorlu’daki kazada 9 yaşındaki vefat eden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel sosyal medya hesabından TCDD Taşımacılık’ın videosuna tepki gösterdi. Sel paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “TCDD Taşımacılık A.Ş’nin Twitter hesabında paylaşmış olduğu bu duyarsız reklamı şiddetle kınıyorum. Resmî Whatsapp hattından da kınamamı yaptım. Lütfen acıya saygı duymayı öğretene kadar sizlerde görüşlerinizi Çorlu Katliamında ölenler için bildirin.”

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