Faydadan çok zarar getirir

Daha İyi Yargı Derneği, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’nda kabul edilen “6. Yargı Paketi” ile “hâkim ve savcı yardımcılığı” getirildiğini, yargı sistemi zaten kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyarken, bu düzenlemenin amacını şüpheli bularak, faydadan çok zarar getireceğini ifade etti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, tasarının amacı, getirisi götürüsü, riskleri şöyle değerlendirildi: “Düzenlemenin amacı ve neleri gerçekleştireceği, “olgun, bilgili ve tecrübeli hâkim ve savcı yetiştirmeyi mi”, “yargıdaki iş yükü yığılmasına pratik bir çözüm bulmak için genç hâkim ve savcı adaylarını hızla iş gücüne dahil etmeyi mi” yoksa “yargı kararlarında kaliteyi yükseltmeyi mi” hedeflediği, net olarak anlaşılmamaktadır. Hâkim ve savcıların olgun, bilgili, yetkin ve tecrübeli kişiler olması, kaliteli yargı hizmeti için elbette zorunludur. Hâkim ve savcı adaylarını yargılamalara dahil ederek tecrübe kazandırma fikri de doğru ve isabetlidir. Gelişmiş ülkelerde de benzer uygulamalar bulunmaktadır. Ancak düzenlemenin bu amacı gerçekleştirmesi şüpheli olup, arzu edilen faydadan daha çok zarar getireceği öngörülebilir” denildi. Fatih Karagöz - Ankara

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