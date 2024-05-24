'Felaket geliyorum der'

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, İliç’e yapılan ziyaretin ardından bugün toplandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ündül, madenlerdeki kitle hareketlerinin habersiz gelmeyeceğini, İliç’teki maden ocağında da yeraltı radarları olduğunu belirterek, “Önlem alınabilecek kadar zaman tanır bize. Burada da jeoradar verileri var” dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Atilla Öztürk ise yığın liç yöntemiyle gerçekleştirilen madencilikte dünyada şimdiye kadar 2 kazanın meydana geldiğini, bunlardan birinin Kosta Rika’da diğerinin ise İliç’te yaşandığını aktardı. Ankara - Anka

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