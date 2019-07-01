FSM'deki yol çalışması nedeniyle metrobüse 300 ek sefer konuldu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle İstanbulluların trafikten mümkün olduğunca az etkilenmesi için metrobüs hattı boyunca günde 300 ek sefer yapılacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla, İstanbulluların trafikten mümkün olduğunca az etkilenmesi için bazı önlemlerin alındığını açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, FSM Köprüsü’nde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım çalışmalarının 27 Haziran’da başladığı anımsatılarak, şu bilgiler verildi:

"Köprüdeki bakım çalışmaları kapsamında, mevcut asfalt ve yalıtım tabakaları sökülecek, çelik tabliyenin izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakaları serilecektir. Önümüzdeki yıllarda üst yapıyı onarmak gerektiğinde, sadece en üst tabaka yenileneceği için trafik fazla etkilenmeyecektir.

2016’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün trafiğe açılıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne ağır taşıtların girişinin yasaklanması ile bundan sonraki asfalt yenileme çalışmalarının en az 10 yılda bir yapılması beklenmektedir."

Açıklamada, İBB'nin bakım çalışmaları süresince FSM Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanan İstanbullulara farklı alternatifler sunmak adına Ulaştırma Bakanlığı’ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nin kullanım ücretlerinin düşürülmesini talep edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, FSM Köprüsü’ndeki çalışmalar sürerken, araçların sıklıkla yöneleceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü rahatlatmak için, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’ne resmi yazı yazdı ve çözüm konusunda mutabık kalındı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, trafiğin en yoğun olduğu sabah saatlerinde Asya-Avrupa istikametinde, akşam saatlerinde ise Avrupa-Asya istikametinde ek şerit açılacaktır. Ek şerit uygulamasına 2 Temmuz tarihi itibarıyla başlanacaktır.

Avrasya Tüneli girişinde de bazı tedbirler almak üzere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile görüşüldü. Sabah ve akşam, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde, tünel girişlerinde trafik kontrolü için şerit daraltma uygulaması yapılmaması yönünde mutabık kalındı. Şu anda, köprüde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı karşı platformdaki ikişer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. Buradaki çalışmalar tamamlandığında, bu kez Asya-Avrupa istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılacak ve ulaşım bu platformdan sağlanacaktır."

Metrobüs sefer aralıklarının yeniden düzenlendiği ifade edilen açıklamada, "Metrobüs sefer saatleri kış tarifesine çevrildi. Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacaktır. Yoğun trafikten etkilenen Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu bölgesinde günde 38 bin, hat genelinde ise 48 bin ek kapasite planlanmıştır. Altunizade istasyonuna yönelik ise sabah saat 07.00-09.00 arasında 2,5 dakikada bir, gün boyunca ise 5 dakikada bir, toplam 170 sefer boş depar planlanmıştır. Metrobüs sefer sayısını artırmanın yanı sıra, deniz ulaşımı daha aktif hale getirildi. Köprüdeki bakım çalışmaları öncesinde, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattında 2 gemi ile 15 dakika arayla günde 106 sefer yapılırken, bu sefer aralığı 12 dakikaya çekilerek, günlük sefer sayısı 114’e çıkarıldı. Normal zamanda bu hat sabah 06.45’de açılıp akşam 9’da kapanırken, şu anda seferler, araç stoğu bitene kadar sürmektedir. Örneğin, cuma günü son sefer gece saat 23.30’da yapılmıştır." denildi.