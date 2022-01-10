Gazeteci Güneş, kabri başında anıldı

Kahramanmaraş’ta helikopterin düşmesi sonucu BBP’nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle vefat eden Gazeteci İsmail Güneş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

Güneş’in kabri başında dua eden gazeteciler, mezara karanfil bıraktı. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, burada yaptığı açıklamada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İsmail Güneş’in kabrini ziyaret ettiklerini söyledi. AA

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