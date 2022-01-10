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11 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Gazeteci Güneş, kabri başında anıldı

10 Ocak 2022, Pazartesi 17:00
Kahramanmaraş’ta helikopterin düşmesi sonucu BBP’nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle vefat eden Gazeteci İsmail Güneş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

Güneş’in kabri başında dua eden gazeteciler, mezara karanfil bıraktı. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, burada yaptığı açıklamada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İsmail Güneş’in kabrini ziyaret ettiklerini söyledi.

AA

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