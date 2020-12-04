Uluslararası Basın Enstitüsü’nün raporuna göre iktidarın gazetecilere yönelik baskısı katlanarak artmaya devam etti.

77 gazetecinin tutuklu olduğu belirtilen raporda, ‘‘Türkiye, dünyanın en büyük gazeteci hapishanelerinden olmaya devam ediyor” dendi. Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) raporuna göre ülkedeki gazeteciler baskı kıskacında. ‘Türkiyeli Gazeteciler Baskıların Kıskacında’ başlıklı rapora göre denetleyici kurumların basını hedef alan eylemleri keskin bir artış̧ gösterdi, gazeteciler fizikî saldırılara maruz kaldı, sosyal medyada çeşitli sınırlamaları öngören, bağımsız gazetecilik ve daralan kamusal tartışma alanlarını daha da kısıtlayacak yeni bir yasa gerçekleştirildi.

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