Gazeteciler için tedbir paketi açıklansın

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, korona salgını sebebiyle ilan ve reklam gelirleri iyice azalan medya sektörünün desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Resmî ilân ve reklâm gelirinden mahrum kalan gazete, TV ve radyolarda faturanın basın emekçilerine çıkacağını dile getiren Tanal, “İlan ve reklam alamayan, geliri azalan medya patronu, çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelecektir. İlk aşamada maaşlarda gecikmeler yaşanacaktır. Belki maaşlar düşürülecektir. Tenkisat kararı alınarak personel sayısı azaltılacaktır. Maliyete, gidere, gelir azalmasına dayanamayan gazetelerin, TV’lerin kapısına kilit vurulacaktır. İşsiz kalanların sayısı daha da artacaktır” diye konuştu. Devletin, belediyelerin ve STK’ların biran önce medya sektörüne destek vermesi, basın emekçilerine sahip çıkması gerektiğini söyleyen Tanal, “Medyayı ayakta tutmalıyız. Basın emekçileri çaresiz bırakılmamalıdır. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen medya için de tedbir paketleri açıklanmalıdır. Bu süreçte işsiz kalan, gelirini kaybeden, salgın yüzünden evden çıkamayan ve iş bulamayan medya mensuplarının maaşı İşsizlik Fonu’ndan ödenmelidir” dedi. Ankara – Recep Gören

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