AKP ve MHP’nin hazırladığı yasa teklifinde, meslek örgütleri yerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın gazetecilere basın kartı verilmesinde belirleyici olması ve Basın İlan Kurumu’nun cezalandırma yetkilerindeki artış tepkiyle karşılandı.

VOA Türkçe’nin haberine göre, TBMM Adalet Komisyonu, geçtiğimiz hafta başladığı 40 maddelik Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmesi sırada Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), “AKP-MHP oy çokluğuyla adım adım yasalaştırılması yasa teklifi bizler için yeni suç yaratıyor. Oysa Gazetecilik Hapsedilemez!” paylaşımıyla tepki gösterdi. ÇGD’nin paylaşımında karikatürist Bülent Çelik’in gazetecileri yasalardan kafesler içinde resmettiği karikatür de yer aldı ve “Mesleğimizi kafeslemeyi amaçlayan Saray’ın teklifi” eleştirisi yapıldı.

Fahrettin Altun’un memurları olmayacağız

ÇGD, basın kartıyla ilgili teklifteki bu düzenlemelere “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartını kontrol etmesi terziliğe soyunmak, gazeteciliğe kıyafet giydirmek amacı olduğu net. Biz Fahrettin Altun’un gardolabına girmeyeceğiz, Fahrettin Altun’un mezurası gazeteciliği ölçemez! İletişim Başkanlığı’nın gazetecilik mesleğini ve meslek örgütlerini yok sayarak, ‘enformasyon görevlilerine peynir ekmek gibi basın kartı dağıtılması kabul edilemez. Gazetecilik devlet memurluğu değildir! Bizler Fahrettin Altun’un memurları olmayacağız!” tepkisini gösterdi.

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