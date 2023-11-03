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3 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

Gazetecilik suç değildir

03 Kasım 2023, Cuma 19:31
T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan’ın, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı sonrası tutuklanmasına “Gazetecilik suç değildir” tepkisi geldi.

T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara Adliyesi’nde Sulh Ceza Hakimliği’nce Ankara Adliyesi’nde SEGBİS aracılığıyla savcılık ifadesi alınan Şardan, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Şardan, hakimlik sorgusu sonrası tutuklandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu konuyla ilgili açıklama yayınladı. 

Bir an önce özgür bırakılmalı

Açıklamada şu görüşler yer aldı: “Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. Gazeteciyi mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir. Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Bu tutumu protesto ediyoruz. Son olarak T24 yazarı üyemiz Tolga Şardan’ın ‘MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını öğrendik. Gazetecinin görevi haber yapmaktır. Gazeteci halkın haber alma hakkının garantisidir. Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımızın bir an önce özgür bırakılmasını istiyoruz.”

Cumhuriyet Savcıları derhal göreve

T24 yazarı Tolga Şardan’ın tutuklanmasının ardından açıklama yapan Ankara Barosu da açıklama yaptı. Ankara Barosu’nun açıklaması şöyle:  “Yargıdaki yolsuzluklara işaret eden haberi nedeniyle gazeteci Tolga Şardan, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince Ankara’da tutuklanmıştır. Ankara Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu sorguda, avukatları ile birlikte Başkan Av. Mustafa Köroğlu tarafından Tolga Şardan müdafiliği üstlenilmiştir. Verilen tutuklama kararı, hukuki olmaktan uzak, halkın haber alma özgürlüğünü hiçe sayan, gerçek gazetecileri dezenformasyon kisvesi altında korkutmak ve yıldırmak isteyen zihniyetin tezahürüdür. Haberleri sansürlemek, gazetecileri tutsak etmek yerine Yargının tüm paydaşlarını zan altında bırakan iddiaları soruşturmak üzere Cumhuriyet Savcılarını derhal göreve çağırıyoruz. İhbarımızdır!”

Bir kez daha utandık

Bir açıklama da Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye’den geldi. TGS’nin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Bundan tam bir yıl önce TBMM’deydik. ‘Dezenformasyon Yasası sansür yasasıdır, bu yasayı geri çekin’ dedik. İktidar kanadından aldığımız cevap, ‘Bu yasa gazetecileri ilgilendirmiyor’ oldu. Geçen bir yılda sayısız gazeteciye bu suçlamadan soruşturma açıldı. Bugün iki gazeteci gözaltına alındı ve bir gazeteci tutuklandı. Gerçekleri ortaya koymak dezenformasyon değil gazeteciliktir. Biz gazeteciyiz. Tolga Şardan’ı serbest bırakın! Gazetecilik suç değildir” denildi. RSF’den Erol Önderoğlu, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu yargıda yolsuzluk raporunu yazan t24.com.tr sitesi yazarı ve 35 yıllık gazeteci Tolga Şardan “dezenformasyon” iddiasıyla tutuklandı!Türkiye’de basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının hali itibarıyla bir kez daha utandık!” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi

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