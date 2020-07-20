Gazeteler okurlarının yarısını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, son 10 yılda gazete okurlarının sayısının yarı yarıya azaldığını ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin yazılı medya istatistiklerini açıkladı. Son 10 yılda gazete okurlarının sayısı yarı yarıya azaldı. TÜİK’in verilerine göre, 2019’da 2 bin 337 gazete, 3 bin 148 de dergi yayın yaptı. Bir önceki yıl dergi sayısı 3 bin 499, gazete sayısı ise 2 bin 463’tü. Son 10 yıla bakıldığında ise gazete sayısı 2010’da 2 bin 780’ken, 2019’da 2 bin 337’ye kadar geriledi. Gazete ve dergi tirajları da son 10 yılda büyük düşüş yaşadı. Dergilerin tirajı 2010’da toplamda 140 milyonken, 2020’de 73 milyona düştü. Asıl dramatik gerileme gazetelerde görüldü. 2010’da toplam yıllık tirajı 2 milyar 243 milyon olan gazeteler, 2019’da 1 milyar 186 milyon sattı. Buna göre, son 10 yılda dergiler yüzde 47, basılı gazeteler yüzde 51 okur kaybetti.

Gazete ve dergi sayısı yüzde 8 azaldı

TÜİK’in verilerine göre, geçen yıl yayımlanan gazete ve dergilerin sayısı, 2018’e göre yüzde 8 azaldı ve 5 bin 485’e geriledi. Bu yayınların yüzde 57,4’ünün dergilerden oluştuğu görüldü. Gazete ve dergilerin tirajı, geçen yıl 2018’e göre yüzde 8 azaldı. Türkiye’de geçen yıl yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 259 milyon 68 bin 89 olurken, bunun yüzde 94,2’sinin gazetelerden oluştuğu kayıtlara geçti. Geçen yıl yayımlanan gazetelerin yüzde 90,8’i yerel, yüzde 7,3’ü ulusal, yüzde 1,9’u ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 65,9’u ulusal, yüzde 29,5’i yerel, yüzde 4,5’i bölgesel yayın gerçekleştirdi. Gazetelerin toplam tirajının yüzde 83,6’sını ulusal, yüzde 15,7’sini yerel ve yüzde 0,8’ini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 83,7’sini ulusal, yüzde 12,9’unu yerel ve yüzde 3,5’ini bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu. Geçen yıl gazetelerin yüzde 29,7’si haftalık, yüzde 28,5’i haftada 2-6 gün, yüzde 17,8’i aylık yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 23,4’ü aylık, yüzde 21,9’u 3 aylık, yüzde 16,7’si 6 aylık yayım yaptı.