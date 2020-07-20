"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Gazeteler okurlarının yarısını kaybetti

20 Temmuz 2020, Pazartesi 22:57
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, son 10 yılda gazete okurlarının sayısının yarı yarıya azaldığını ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin yazılı medya istatistiklerini açıkladı. Son 10 yılda gazete okurlarının sayısı yarı yarıya azaldı. TÜİK’in verilerine göre, 2019’da 2 bin 337 gazete, 3 bin 148 de dergi yayın yaptı. Bir önceki yıl dergi sayısı 3 bin 499, gazete sayısı ise 2 bin 463’tü. Son 10 yıla bakıldığında ise gazete sayısı 2010’da 2 bin 780’ken, 2019’da 2 bin 337’ye kadar geriledi. Gazete ve dergi tirajları da son 10 yılda büyük düşüş yaşadı. Dergilerin tirajı 2010’da toplamda 140 milyonken, 2020’de 73 milyona düştü. Asıl dramatik gerileme gazetelerde görüldü. 2010’da toplam yıllık tirajı 2 milyar 243 milyon olan gazeteler, 2019’da 1 milyar 186 milyon sattı. Buna göre, son 10 yılda dergiler yüzde 47, basılı gazeteler yüzde 51 okur kaybetti.

Gazete ve dergi sayısı yüzde 8 azaldı

TÜİK’in verilerine göre, geçen yıl yayımlanan gazete ve dergilerin sayısı, 2018’e göre yüzde 8 azaldı ve 5 bin 485’e geriledi. Bu yayınların yüzde 57,4’ünün dergilerden oluştuğu görüldü. Gazete ve dergilerin tirajı, geçen yıl 2018’e göre yüzde 8 azaldı. Türkiye’de geçen yıl yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 259 milyon 68 bin 89 olurken, bunun yüzde 94,2’sinin gazetelerden oluştuğu kayıtlara geçti. Geçen yıl yayımlanan gazetelerin yüzde 90,8’i yerel, yüzde 7,3’ü ulusal, yüzde 1,9’u ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 65,9’u ulusal, yüzde 29,5’i yerel, yüzde 4,5’i bölgesel yayın gerçekleştirdi. Gazetelerin toplam tirajının yüzde 83,6’sını ulusal, yüzde 15,7’sini yerel ve yüzde 0,8’ini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 83,7’sini ulusal, yüzde 12,9’unu yerel ve yüzde 3,5’ini bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu. Geçen yıl gazetelerin yüzde 29,7’si haftalık, yüzde 28,5’i haftada 2-6 gün, yüzde 17,8’i aylık yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 23,4’ü aylık, yüzde 21,9’u 3 aylık, yüzde 16,7’si 6 aylık yayım yaptı.

 

AA

Okunma Sayısı: 1069
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Facebook'a çağrı: İslamofobik içerikler yasaklansın

    'Ateşkes isteyip Ermenistan'a silah gönderenlerin listesi bende var'

    "2 milyarı aşkın kişinin dini olan İslamiyet'e hakaret ifade özgürlüğü olamaz"

    Şili, diktatör Pinochet döneminden kalma anayasayı reddetti

    Ermenistan, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

    Meteoroloji 4 ili uyardı

    "Demokrasiyi zayıflatarak güçlü ülke olunmaz"

    "Müslümanların haklarına saygı gösterilmeli"

    1999’dan sonraki en uzun süreli düşüş

    Kanal İstanbul ekosistemi tahrip ediyor

    ABD: Azerbaycan ile Ermenistan 'insani' ateşkes konusunda anlaştı

    Türkiye yoksullukta kırmızı alarm veriyor

    Faturalar cep yakıyor

    Son 24 saatte küresel salgında yaşananlar

    Gubadlı kent merkezi de Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    Özel hastaneler ‘pandemi hastanesi’ mi olacak?

    Haftanın maçında 3 puan Fenerbahçe'nin

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Oruç Reis' tepkisi

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 72 kişi daha vefat etti

    Sudan, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    1999’dan sonraki en uzun süreli düşüş
    M. Latif SALİHOĞLU

    Herkes serbest; Nursî hariç
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda ve kıyamette saf düzeni
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    “Ey Tabib Efendi! Sen dinle ben söyleyeceğim...”
    Şükrü BULUT

    Ay Vayvay’ın feryadı..
    Yeni Asya'dan Size

    Külliyat için 4’lü kampanya
    Genel

    "Demokrasiyi zayıflatarak güçlü ülke olunmaz"
    Ali FERŞADOĞLU

    Yalanın açtığı yara derindir
    Genel

    Kanal İstanbul ekosistemi tahrip ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.