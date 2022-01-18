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18 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Geçen yıl en az 59 hasta mahpus vefat etti

18 Ocak 2022, Salı
İstanbul’da İnsan Hakları Derneği, Türk Tabipler Birliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Çağdaş Hukukçular Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği Marmara Bölgesi Hapishane İzleme Heyeti’ni kurdu.

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL

İHD İstanbul Şubesinde basın açıklaması yapan heyet, hapishanelerdeki ihlaller son bulana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Marmara Bölgesi Hapishane İzleme Heyeti hapishanelerde mahpuslara yapılan ve sistematik bir hal alan ağır hak ihlallerini, işkence ve kötü muameleyi aktardı. Bir ay içinde en az 7 mahpusun hapishanede öldüğüne dikkat çeken heyet şu verileri aktardı: “Adalet Bakanlığı verilerine göre; Türkiye hapishanelerinde 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 38 bin 43’ü tutuklu toplam 297 bin 726 mahpus bulunuyor. İnsan Hakları Derneği’nin Mart 2021 tarihinde yayınladığı hasta mahpus listesine göre 604’ü ağır ölümcül olmak üzere en az 1605  mahpus ağır kronik hasta.” 

Devlet mahpusların hayatlarından sorumlu

“2021 yılı içinde yedisi infaz ertelemelerinden kısa bir süre sonra olmak üzere en az 59 hasta mahpus yaşamını yitirdi” denilen açıklamanın devamında şunlar söylendi: “Hasta mahpusların sağlık ve tedavi haklarının ihlal edilmesi, hastalıkların hızla ilerlemesine ve mahpusların yaşamlarını yitirmelerine neden olmaktadır. Hapishane koşullarında tedavileri yapılamayan mahpusların tedavi maksadı ile serbest bırakılmaları önündeki en bariz engellerden biri Adli Tıp Kurumu’nun bilimsellikten uzak raporlarla mahpuslara ‘hapishanede kalabilir’ raporu vermesidir. Bir diğer engel ise yine ölmek üzere olan birçok mahpus hakkında kolluğun düzenlediği ‘toplum için tehlike arz ettiği’ yönündeki raporlar oluşturmaktadır. İlgili düzenlemeler ve kararlar kapsamında devlet hapishanelerdeki mahpusların sağlık ve yaşamlarından sorumludur.”

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