Genç seçmen, Millet İttifakı’na daha yakın

MetroPOLL Araştırma’nın yaptığı ankete göre, 2018 milletvekili seçimlerinde yaşı tutmadığı için veya tutmasına rağmen sandığa gitmemiş olan 18-24 yaş grubu, Millet İttifakı’na daha yakın hissediyor.
Ankete katılanlardan yüzde 44,1’i, Millet İttifakı’na yakın olduğunu söylerken, yüzde 36,2’si de Cumhur İttifakı’na yakın olduğunu dile getirdi. Öte yandan “Fikrim/cevabım yok” diyenlerin oranı yüzde 19,7 oldu. MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar “Aradaki fark birçoğunun beklentisinin çok gerisinde. Z kuşağı mevcut liderlere fazla itibar etmiyor anlaşılan” yorumunu yaptı.