Gergerlioğlu AYM’ye başvuracak

“Terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te basın açıklaması yaptı.

T24’ün haberine göre, Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını açıklayan Gergerlioğlu, CHP’li Enis Berberoğlu’nun vekillik vasfını geri almasını hatırlatarak, “Benim kararımdaki hukuksuzluk ortada. Benim vekilliğimi düşürüp AYM’den Türkiye’yi dünyaya mahçup eden bir kararın ikinci kez çıkmasını mı istiyorsunuz? Zaten Berberoğlu’nun durumunu izah edecek bir hal yok, büyük bir skandal var ortada. İkinci bir Berberoğlu vakası mı oluşturmak istiyorsunuz? AYM’nin şu kararı iptal edeceğini aklı başında herkes biliyor. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu herkes biliyor. Ben vekilliğimi bırakmam, bize bu vekâleti millet verdi. AYM’ye bugün başvuruyoruz. AYM mutlak suretle bu kararı iptal edecek, ihlâl bulacaktır diye umuyorum” diye konuştu.