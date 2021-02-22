Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Türkiye’de insan hakları savunuculuğunun zor olduğunu belirttiği dünkü yazısında milletvekilliğinin düşürülmesi ile karşı karşıya kalan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mustafa Yeneroğlu gibi isimlerin iktidarın günah işlemesini önleyen kişiler olduğu yorumunu yaptı.

Taşgetiren’in yazısında, “... Mazlum-der olmak zordur. İHD olmak zordur. İHH olmak zordur. Dün darbe hükümetleri döneminde, post - modern darbe dönemlerinde de zordu bugün de zordur. Bir dönem Özlem Zengin olmak zordu, Leyla Şahin olmak zordu. Akın Birdal olmak zordu. Mustafa Yeneroğlu olmak zordur, Ömer Faruk Gergerlioğlu olmak zordur. (...) Türkiye’nin durulması lâzım. Hukuk devleti olmak bunu gerektirir. İnsan Hakları savunucuları ise her ülkenin supaplarıdır. Vicdanlarıdır. Kimi zaman iddiaları doğru çıkmasa bile, sadece duyarlılıkları diri tuttukları için onların varlığının korunması gerekir. Gergerlioğlu’nu susturmak Türkiye’ye kaybettirir.” diye yazdı.

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