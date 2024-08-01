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1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Gerilim ateşine suikast benzini

01 Ağustos 2024, Perşembe 00:26
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin, İran’ın başkenti Tahran’da kaldığı konutunda suikasta uğradığı bildirildi. Saldırıda Heniyye ile birlikte bir koruması da can verdi.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran’da kaldığı konutunda suikasta uğradı. Saldırıda Heniyye’nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye’nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunduğu belirtildi.

Filistin için birlik çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Heniyye’ye yönelik suikastı “korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak” nitelendirerek, Filistin için birlik çağrısında bulundu. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Heniyye’nin öldürülmesini şiddetle kınadı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Heniyye’nin öldürülmesini şiddetle kınadı. Hamas liderine yönelik suikastı tehlikeli gerilim olarak değerlendiren Şeyh, İsrail’in Filistin halkına karşı saldırılarını topyekün artırdığı bu dönemde birlik ve direniş çağrısı yaptı.

Bölgede gerilim tırmanacak

Rusya, Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da hava saldırısı ile öldürülmesini “kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayet” diye niteledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, suikastın bölgede gerilimin tırmanmasına yol açacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de “Haniye’nin kanı yerde kalmayacak” dedi. Kenani, “Şehit kardeşimiz İsmail Haniye’nin iman uğruna Tahran’da hayatını kaybetmesi, İran İslam Cumhuriyeti, sevgili Filistin ve direniş arasındaki derin ve kopmaz bağı daha da güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

Hamas: Cezasız kalmayacak

Reuters haber ajansına konuşan Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Hamas lideri Haniye’ye yönelik suikastı amaçlarına ulaşmayacak vahim bir tırmanış olarak değerlendirdi. Sami Ebu Zuhri, “İsrail işgal (güçlerinin) kardeş Haniye’ye suikastı, Hamas’ın iradesini kırmayı amaçlayan vahim bir tırmanıştır” diyerek Hamas’ın yolunda devam edeceğini ve ‘zaferlerinden emin olduklarını’ kaydetti. Hamas’ın El Aksa televizyonuna göre, üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzuk da Haniye suikastının ‘cezasız kalmayacak korkakça bir eylem’ olduğunu belirtti.

Haber Merkezi

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