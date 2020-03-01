Gözyaşı ve dualarla

Suriye’nin İdlib şehrinde şehit olan askerlerimiz gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz son yolculuğuna uğurlandı. İdlib şehidi Uzman Onbaşı Emin Yıldırım (25) memleketi Hatay’ın Antakya ilçesinde toprağa verildi. İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel’in cenazesi, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde defnedildi. Şehidin babası Şuayip, annesi Gülten ve kardeşleri, yakınları tarafından teskin edildi. İdlib’de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay’ın cenazesi, memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde toprağa verildi. İdlib’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz için Kayseri’nin Develi ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Suriye’nin İdlib kentinde rejim şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın’ın cenazesi, memleketi Tokat’ta toprağa verildi. Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın cenazesi, memleketi Adıyaman’da toprağa verildi. Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları, protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı. Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank’ın cenazesi, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Acı haber ailesine verildi

İdlib’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir’in (24) Yozgat’taki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin Akdağmadeni ilçesi Arpalık köyündeki babaevine giden yetkililer, anne Emine ve baba İbrahim Özdemir’e oğullarının şehadet haberini verdi. Özdemir ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Bekâr olan şehit Özdemir’in 2018 yılında göreve başladığı ve 7 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.

Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23) Bitlis'in Güroymak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. FOTOĞRAF: FİLİT GÜLELÇİN -aa

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi. FOTOĞRAF: ARİF AKDOĞAN -aa

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel, Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. FOTOĞRAF: SERKAN AVCI -aa

Yüzbaşı Şahin Afyonda defnedildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Anne Arzu Şahin, "Sarı kuzum" diyerek ağlarken baba Mehmet şehidin eşi Nuray, kardeşleri Gökhan, Murat, İrem ve Havva Şahin ise tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin babası Mehmet Şahin törende taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ve helallik almasının ardından Şahin'in naaşı Dinar Asri Mezarlığındaki şehitlikte defnedildi.

MSB: 1 asker şehit, 2 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı açıklamasını yaptı. Açıklamada, bölgede ateş altına alınan rejime ait hedeflerin vurulmaya devam edildiği belirtilerek, “Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız” ifadesi kullanıldı.