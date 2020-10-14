Gündem erken seçim tartışması

İktidarın ülkeyi yönetemediğini, çözüm üretme kapasitesinin kalmadığını söyleyen muhalefet, erken seçimi kaçınılmaz olarak görüyor.

Partisinin Temmuz ayındaki kurultayında bir sonraki seçim için “dostlarla iktidar” hedefi çizen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP kökenli Gelecek ile DEVA partilerini ziyaretlerinin ardından hükümete “erken seçim” çağrısı yapması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la yaptığı görüşmenin ardından iktidardaki Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’ye açık çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu’nun “Ülke yönetilmiyor. Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli’ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan, çık kardeşim yarın sabah, de ki ‘Yeter artık’. Türkiye’yi seçime götür” çağrısında bulundu.

İktidar gücünü kaybetti

Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısıyla birlikte Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’de de “Biz hazırız” sesleri yükseldi. Cumhur İttifakı’na karşı CHP ile Millet İttifakı’nı kuran İYİ Parti’nin yeni seçim sürecinde CHP ile ittifak ilişkisini daha da güçlendirmek istediği siyaset kulislerine yansıdı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu’nun seçim çağrısı üzerine yaptıkları değerlendirmeler hakkında DW Türkçe’ye bilgi verirken, “Muhalefet olarak halkla her buluştuğumuzda iktidara ilişkin şikayetlerin daha da arttığını görüyoruz. İktidar sorun çözme gücünü, kapasitesini yitirdi. Hükümet yönetemiyorsa, muhalefetin de iktidara talip olması normaldir. Bunun yolu da seçimdir. İktidarla değil, koalisyonla yönetiliyoruz. Ve koalisyonda seçim iradesi de Bahçeli’de olduğuna göre, ona çağrı yapılması çok mantıklı” diye konuşuyor.

Ülke artık idare edilemiyor

Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı olduğu konusunda Gelecek ve DEVA partileri de CHP ile hemfikir. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun liderliğindeki Gelecek Partisi, halkın nabzını tutmak için ülke genelindeki organizasyonlarını sürdürürken halkın da erken seçim istediğinin ortada olduğunu öne sürüyor. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Türkiye’nin 2021 yılında “mutlaka” bir seçimle karşı karşıya kalacağını söyledi. “Ülke artık idare edilemiyor. Toplumsal kutuplaşma ve ekonomik meselelerin üzerinde çok fazla durmalıyız. Türkiye artık umutsuzluğun hâkim olduğu bir ülke haline geldi” diyen Temurci, “Aslında ülkeyi seçimlere Sayın Cumhurbaşkanı da götürebilir ama bir dönemini asla zayi etmemek için bunu yapmayacak” ifadelerini kullandı.

Karanlık tabloyu görmezden gelemezler

Bahçeli için “seçim matik” nitelendirmesinde bulunan Temurci, “Son 20 yılda seçimlere Bahçeli karar verdi. Ancak son 2 yıla baktığımızda Bahçeli’nin AK Parti’yi ve iktidarı MHP’lileştirdiğini görüyoruz. Bahçeli Türkiye’yi tam anlamıyla bataklığın ortasında bırakmadan yine bir seçim istemeyecektir. Ama yıkım ve buhran toplum tarafından daha da hissedilebilir bir noktaya geldiğinde ipi yine Bahçeli kesecek. Yani ‘seçim matik’ işliyor” dedi. DEVA Partisi’nde Seçim İşleri Başkanı olan İdris Şahin de, Türkiye için 2021 Mayıs ya da sonbaharında seçim öngördüklerini söylüyor. Şahin, “Muhalefetin seçim talep etmesi son derece meşrudur. Ekonomideki karanlık tabloyu görmezden gelemezler. Eminiz, AKP ile MHP de erken seçimin nasıl gündeme getirileceğinin formülü üzerinde çalışıyor” görüşünü paylaşıyor.