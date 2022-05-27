Günlük garanti kara deliğe dönüşüyor

Milletvekili Ahmet Akın, köprülere verilen garanti yükünün dövizdeki hareketlilikten dolayı her gün daha da arttığını söyledi.

Akın, “1915 Çanakkale Köprüsü’ne verilen garanti tutarı günlük yaklaşık 900 bin lira artmış durumda. Yılbaşından bu yana Osmangazi için verilen garanti tutarı ise günlük 4.6 milyon lira, Yavuz Sultan Selim için verilen garanti tutarı da günlük 1.35 milyon lira arttı. Üç köprüye verilen garantinin yalnızca bir günlük yükü neredeyse 7 milyon lira arttı. Mantık dışı garantiler kara deliğe dönüşüyor” dedi. Ankara - anka

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