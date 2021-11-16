Gürbüz Dinçer ve M. Said Aksakal dualarla

Erzurum’da vefat eden Yönetim Kurulu eski üyemiz Gürbüz Dinçer, dün Narmanlı Camiinde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. İlk Yazıişleri Müdürümüz Sabahaddin Aksakal’ın dün vefat eden oğlu Muhammed Said Aksakal ise bugün Sahra-yı Cedid Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Sahra-yı Cedid Mezarlığında defnedilecek.

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