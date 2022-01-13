Gürcan iddianamesi iade edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan hakkında “siyasal ve askerî casusluk” iddiasıyla hazırladığı iddianame Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iade edildi.

Mahkeme, iddianamede yer alan bilgilerin devletin gizli kalması gereken bilgileri olup olmadığının Millî Savunma Bakanlığı’na sorulmamasını eksiklik olarak görüp iade kararı verdi. Mahkeme iade gerekçesinde iddianamedeki bilgilerin devletin gizli kalması gereken bilgileri olup olmadığının Millî Savunma Bakanlığı’ndan sorulması gerektiğini bildirdi. Gürcan’ın avukatı Yusuf Şahin, kendilerinin yapmayı planladıkları itirazı mahkemenin gördüğünü kaydetti. Ankara - Anka

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