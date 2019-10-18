Güvenlik güçlerimiz bölgeden çekilmeyecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının sonrasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Sahadan gelen ilk bilgilerinin sorulması üzerine de Erdoğan, “Şu anda tabiî bu konuda sabah Millî Savunma Bakanımla da görüştüm. Bunların başladığını (çekilme) kendileri de ifade ettiler. Bizim yine anlaşmamızın bir özelliği de şu, bizim şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Bizimkiler yine orada kalmaya devam edecekler ki gerçekten bu terör örgütü alanı terk ediyor mu, etmiyor mu bunları göreceğiz.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli alanın hangi bölgeyi kapsadığına ilişkin soru üzerine, “32 kilometre derinlik, 444 kilometre uzunluk. Şu anda uygulamayı bir görelim. Bunun sınırı doğuda Irak sınırıdır” dedi. Resulayn bölgesinde çatışmaların devam ettiği iddialarına ilişkin Erdoğan, “Siz nereden alıyorsunuz haberi bilmiyorum, ama Millî Savunma Bakanımdan aldığım haberle, böyle bir çatışma söz konusu değil. Bunların hepsi spekülasyondur, dezenformasyondur. Lütfen bu dezenformasyonlara da kulak asmayalım. Şu anda attığımız adımı güçlendirelim.” diye konuştu.