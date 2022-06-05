Hâkim ve savcı yardımcılığı çözüm değil

Hâkim ve savcı yardımcılığı getiren ‘Altıncı Yargı Paketi’ Meclis’e sunuldu. Prof. Dr. Adem Sözüer’e göre, pakette yer alan hakim ve savcı yardımcılığı düzenlemesi derinleşmiş yargı sorununa çözüm olmayacak.

Yargı alanındaki temel sorunların başında yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geldiğini ifade eden Sözüer, bu noktada özellikle hakim ve savcıların coğrafi teminat gibi yeterli güvenceleri olmadığına dikkat çekti. Sözüer, “Hakim ve savcı mesleklerine girişte esas ölçütün fakülte derecesi ve giriş sınavındaki başarı yerine ‘tanıdıkların referansı’ olması da bağımsızlık ilkesine aykırıdır” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre Sözüer, şunları söyledi: “Yapılması gereken, kişi hak ve özgürlüklerini esas alan ve 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren ceza kanunlarıyla yapılan büyük reformu, yargı bağımsızlığını güçlendiren adımlarla daha geliştirmek ve etkin olarak hayata geçirmektir.” Haber Merkezi

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