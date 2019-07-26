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26 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Hakkari'de bir asker şehit oldu

26 Temmuz 2019, Cuma 14:06
Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısının ardından çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtildi. 

Bölgede hava destekli operasyonlara devam edildiği bilgisinin verildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş, kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde kalmamıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, olayda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

AA

Etiketler: Hakkari, şehit, asker
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